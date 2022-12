Ci sono tante domande che ad oggi non hanno ancora una risposta, per quanto concerne la storia del bonus asilo nido 2023, anche in relazione all’età dei bambini. Tra queste, infatti, ne ho trovata una che a mio modo di vedere va ad integrare quanto riportato alcune settimane fa con un altro articolo a tema sul nostro magazine. Mi riferisco a coloro che vedranno a breve i propri figli compiere 3 anni. Per tante ragioni, infatti, il passaggio da un’età all’altra potrebbe innescare cambiamenti nelle condizioni previste dall’attuale misura che, lo ricordiamo, viene incontro a chi riceve regolare fattura dalla struttura scelta.

Dubbi sul bonus asilo nido per bambini di 3 anni: risponde INPS per fare finalmente chiarezza

Dunque, senza girarci troppo intorno, ci si chiede se risulti ancora disponibile il bonus asilo nido per bambini di 3 anni. Come sempre avviene in questi casi, risponde INPS, perché tra una critica e l’altra mossa all’ente, occorre far presente che le repliche ufficiali all’interno della pagina Facebook ufficiale non siano mancate. Questo quanto raccolto in giornata: “In base alle disposizioni attuati se compie 3 anni a gennaio ne ha diritto fino alla fine dell’anno scolastico, ma per info certe bisogna attendere le disposizioni del nuovo anno”.

Insomma, chiarezza assoluta su bonus asilo nido per i bambini che compiranno gli anni nello scorcio iniziale del 2023, fermo restando che il quadro legislativo possa cambiare da un momento all’altro. A maggior ragione, considerando la discesa in campo del nuovo governo. Inutile dire che, sotto questo punto di vista, si attenda una presa di posizione da parte di INPS per sciogliere il campo da ogni dubbio.

Staremo a vedere se le cose cambieranno nel corso del 2023. Ovviamente, allo stato attuale invito tutti a tenere gli occhi bene aperti in vista di possibili aggiornamenti per il bonus asilo nido.

Continua a leggere su optimagazine.com