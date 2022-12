Warrior Nun cancellata: Netflix ha deciso di non rinnovare la serie dopo solo due stagioni. La notizia arriva dopo che lo show fantasy si è piazzato ultimo nella classifica dei titoli più visti in streaming negli Stati Uniti, secondo i dati Nielsen.

Quattro giorni dopo il debutto della seconda stagione, Warrior Nun aveva raggiunto il quarto posto, (a distanza) dietro a Manifest, The Crown e Love Is Blind.

Il creatore e showrunner Simon Barry ha ringraziando i fan per tutto il loro amore e supporto, dicendosi spiazzato per la cancellazione.

Warrior Nun è basato sul personaggio dei fumetti Warrior Nun Areala originariamente creato da Ben Dunn. La serie è incentrata su Ava Silva, interpretata da Ava Baptista, che si sveglia in un obitorio con un nuovo contratto di vita e scopre di esser diventata parte di un antico ordine a cui è stato assegnato il compito di combattere i demoni sulla Terra.

Nel cast della serie tv: Alba Baptista nei panni di Ava Silva; Lorena Andrea nei panni di Sorella Lilith; Kristina Tonteri-Young nei panni di Sorella Beatrice; Tristán Ulloa nei panni di Padre Vincent; Thekla Reuten nei panni di Jillian Salvius; Sylvia De Fanti nei panni della Madre Superiora; e William Miller nei panni di Adriel.

Warrior Nun cancellata perché, secondo i dati di visualizzazione di Netflix, la seconda stagione è stata tre settimane nella classifica delle prime 10 serie sul servizio di streaming. Ha debuttato con 26,22 milioni di ore visualizzate prima di raggiungere il picco nella seconda settimana con 27,74 milioni di ore visualizzate. È sceso al numero nove nella terza settimana con 11,97 milioni di ore visualizzate prima di uscire dalla classifica. Sebbene questi numeri non siano irrilevanti, Variety riporta che non sono stati sufficienti per convincere Netflix a rinnovare la serie tv.

