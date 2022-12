Il business degli smartphone di Samsung è gestito dalla divisione Mobile eXperience (MX) dell’azienda, mentre i chipset Exynos sono progettati da System LSI, una divisione completamente diversa. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, la divisione business degli smartphone del colosso di Seul ha formato un team completamente nuovo per la progettazione e lo sviluppo dei propri chipset, il che significa che potrebbe non utilizzare i chip Exynos di System LSI in futuro.

Samsung MX avrebbe formato un nuovo team per sviluppare chipset per smartphone. Apparentemente, il nuovo gruppo è stato creato in modo che il team di sviluppo degli smartphone potesse progettare i propri processori piuttosto che affidarsi a System LSI per i suoi chipset. Il nuovo team sarà guidato da Won-Joon Choi, Executive VP di Samsung Electronics. Prima di entrare in Samsung nel 2016, Choi ha lavorato presso Qualcomm ed è noto come esperto di chip wireless. Apparentemente, il team Samsung MX non è stato soddisfatto delle scarse prestazioni dei chipset Exynos negli ultimi anni. Almeno, questo era il motivo che hanno dato per formare la propria squadra. Un altro rapporto afferma che senza acquirenti, System LSI potrebbe produrre chip Exynos solo per automobili in futuro.

Di solito, il produttore asiatico è solito lanciare la maggior parte dei suoi smartphone di punta in due varianti, una con chipset Exynos e l’altra con SoC Qualcomm. In passato, le varianti alimentate dai chipset Qualcomm hanno avuto prestazioni più veloci ed una maggiore efficienza energetica rispetto ai modelli dotati di chip Exynos. Le persone che vivono nei Paesi in cui il produttore asiatico lancia le versioni Exynos dei suoi telefoni si sono spesso dette insoddisfatte. Per questi motivi, il colosso di Seul ha deciso di utilizzare esclusivamente il processore Snapdragon 8 Gen. 2 in tutte le unità di Samsung Galaxy S23 in tutto il mondo. Il primo chip progettato dal nuovo team potrebbe debuttare nel 2025 a bordo della serie dei Samsung Galaxy S25. Tuttavia, al momento non c’è nulla di certo o ufficiale: c’è bisogno di ottenere altre informazioni per potersi sbilanciare.

