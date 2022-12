Cosa ci aspetta con l’assegno unico 2023? Si tratta di una delle domande più ricorrenti in questo periodo in Italia. La questione è calda, perché da un lato ci si chiede quando arriverà il pagamento della quota di dicembre, in merito ad un tema che abbiamo affrontato di recente sul nostro sito con un altro pezzo. A tal proposito, registriamo proprio in queste ore un altro feedback importante fornito da INPS per chi brancola nel buio: “L’assegno unico però non ha una data fissa di pagamento. Solitamente viene pagato a partire da metà mese fino ai primi giorni del mese successivo“.

Si riparte da zero con l’assegno unico 2023: alcuni chiarimenti su cosa ci aspetta a breve in Italia

Quali sono le prospettive al momento? In pratica, si ricomincia da zero con l’assegno unico 2023. Già, perché se vi state chiedendo cosa ci aspetti a breve, lo scenario più probabile porta ad immaginare che tutto il discorso verrà resettato con il nuovo anno. Tradotto, questo vuol dire che potreste essere costretti a ripresentare la domanda per continuare a ricevere il contributo mensile regolarmente giunto sul vostro conto nel corso delle ultime settimane.

Vedere per credere quanto affermato da INPS sotto questo punto di vista: “In base alle disposizioni attuali si, andrà rifatta a marzo, ma per saperlo con certezza attendiamo le disposizioni dell’anno nuovo”. Insomma, resta l’incertezza su quello che ci aspetta a breve termine, anche se inizia ad essere più forte la sensazione che si debba rifare tutto daccapo per continuare ad ottenere il contributo in questione, alla luce anche di alcuni interventi che potrebbero giungere dal nuovo governo.

In attesa di conoscere eventuali aggiornamenti sull’assegno unico 2023, tenete d’occhio la questione della domanda da ripresentare il prossimo anno.

