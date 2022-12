Non ci sono soste per lo sviluppo del Samsung Galaxy S22, come abbiamo avuto modo di constatare in queste ore con il rilascio del nuovo aggiornamento di dicembre. Una questione da tenere sotto stretta osservazione, se pensiamo al fatto che di recente ci siamo concentrati quasi esclusivamente sulle promozioni concepite dai vari store per il modello in questione. Vedere per credere l’ultimo pezzo a tema che abbiamo pubblicato sul nostro magazine. Proviamo a fare il punto della situazione, attraverso le informazioni venute a galla proprio in queste ore.

Non ci sono pause lo sviluppo del Samsung Galaxy S22: tutti i dettagli sul nuovo aggiornamento di dicembre

Come stanno le cose? Alcune informazioni preliminari sul nuovo aggiornamento di dicembre per il Samsung Galaxy S22 ci giungono direttamente da SamMobile. L’upgrade corregge ben 93 vulnerabilità di sicurezza. Tra queste, pare che 67 correzioni giungano direttamente da Google e 26 da Samsung. Le 67 correzioni di sicurezza di Google includono 63 correzioni che sono state contrassegnate come “alta priorità”. Per quanto riguarda le 26 correzioni di sicurezza dalla fine di Samsung, 12 sono state contrassegnate come “moderate”

Il pacchetto software in questione pare essere in distribuzione sui vari Samsugn Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. Dove è stato avvistato? Secondo la fonte il discorso è almeno circoscritto ad aree molto precise come India, Israele, Kenya, Libano, Malesia, Paesi Bassi, Arabia Saudita, Tailandia, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Vietnam. Insomma, qualche avvistamento qua e là anche in Europa, ragion per cui è lecito pensare che entro la fine di questa settimana l’aggiornamento di dicembre possa mettere piede anche in Italia.

Insomma, occhio al bollettino, perché l’aggiornamento di dicembre è più importante di quanto si pensi per il Samsung Galaxy S22.