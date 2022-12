Se siete alla ricerca di un fitness tracker di qualità, ma ad un prezzo davvero piccolo, può fare al caso vostro l’offerta odierna proposta da Amazon per il cosiddetto HUAWEI Band 7. Si parla di orologio smart che può aiutarvi a conoscere alcuni parametri dell’attività fisica svolta, ma anche determinati aspetti relativi al campo della salute. Questo HUAWEI Band 7 può essere acquistato quest’oggi su Amazon ad un prezzo molto favorevole, grazie allo sconto del 33% applicato su quello da listino.

Tutti i dettagli sull’offerta Amazon per Huawei Band 7: il prezzo aggiornato qui in Italia

Prima vera grande offerta per il modello, dopo quella per il suo predecessore. Dai 59,90 euro iniziali si è quindi arrivati ai 39,90 euro, un bel risparmio da tenere assolutamente in considerazione e che può spingere molti utenti verso l’acquisto di tale fitness tracker. Se lo si acquista in poche ore, si avrà la possibilità di riceverlo a casa prima di Natale e quindi poter essere un ottimo regalo da fare per sé o per una persona cara. La consegna risulta essere assolutamente gratuita, ciò significa che non ci sono costi aggiuntivi e 39,90 euro resta il prezzo finale di questo HUAWEI Band 7.

Offerta HUAWEI Band 7 Orologio Smart, Design ultra-sottile, Monitoraggio SpO2... Design ultra-sottile: Dotato di uno schermo AMOLED da 1,47 inch e con...

Tecnologia Tru Series per salute e benessere: HUAWEI Band 7 supporta...

A questo punto può essere interessante scoprire quali sono alcune delle specifiche tecniche che animano tale fitness tracker. Si parte da un display AMOLED da 1,47 pollici che rende questo braccialetto fitness elegante, ma allo stesso modo molto leggero, sembra di non indossarlo. HUAWEI Band 7 supporta il monitoraggio automatico e continuo di SpO2 e della frequenza cardiaca e tramite una vibrazione automatica avvisa l’utente quando il livello di ossigeno o la frequenza cardiaca deviano dai valori ideali.

Ciò significa che abbiamo un controllo costante di alcuni parametri vitali per la nostra salute. Non manca il monitoraggio del sonno, ma anche dello stress, aiutando l’utente con esercizi di respirazione. Ovviamente, parlando di fitness tracker, ci sono ben 96 tipologie di allenamento supportate e la possibilità di tenere costantemente sotto controllo calorie bruciate, passi effettuati ed il VO2Max. Non vi resta che approfittare di questo sconto per avere tra le mani il HUAWEI Band 7.

Continua a leggere su optimagazine.com