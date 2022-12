Adesso possiamo dire che il nuovo OPPO A58x 5G è finalmente ufficiale: il device è stato presentato in Cina ed è dotato di uno schermo LCD da 6.56 pollici con risoluzione HD+ di 1612 x 720 pixel a 269ppi e frequenza di refresh rate a 90Hz. Il telefono include un notch a goccia per la fotocamera frontale, da 8MP. L’elaborazione è affidata al processore MediaTek Dimensity 700, con 6/8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di storage interno di tipo UFS 2.2 (espandibile tramite microSD).

L’OPPO A58x 5G presenta una fotocamera posteriore composta di un sensore principale da 13MP, oltre che di un sensore secondario da 2MP e di un flash LED. Tra le connettività incluse troviamo il DualSIM, il 5G, il Wi-Fi 802.11ac, il Bletooth 5.2, il GPS e l’USB-C, oltre che due altoparlanti stereo ed un jack per le cuffie da 3.5mm. Il device misura 163,8 x 75,1 x 7,99mm e pesa circa 186gr. Nel pulsante di accensione è incluso il lettore di impronte digitali per il giusto incremento del fattore sicurezza, giusto per non lasciare nulla al caso. L’OPPO A58x 5G è alimentato da una batteria da 5000mAh (che dovrebbe garantirvi una certa autonomia fino a sera) con supporto alla ricarica rapida a 10W e viene fornito con l’interfaccia proprietaria ColorOS 12.1 basata su Android 12.

Il telefono è disponibile sul mercato cinese nelle colorazioni Breeze Purple, Tranquil Blue e Star Black ed al prezzo di 1200 Yuan (circa 162 euro al cambio attuale) per il modello con 6GB di RAM e 128GB di storage interno. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

