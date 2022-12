Torna ad essere concreto un certo allarmismo su Sinisa Mihajlovic morto, al punto che i quesiti del giorno spaziano tra coloro che temono il peggio e quelli che invece chiedono semplicemente “come sta“. Nonostante alcuni utenti stiano pubblicando post “definitivi” senza alcun senso, la situazione è differente rispetto a quella che abbiamo preso in esame sul nostro magazine alcuni mesi fa con un altro articolo. Proviamo a contestualizzare meglio tutti i discorsi, in modo da fare un minimo di chiarezza per gli utenti interessati.

Smentiamo la notizia su Sinisa Mihajlovic morto: capiamo come sta e da dove nasca l’apprensione di oggi 14 dicembre

In primo luogo, va smentita nel modo più assoluto la notizia su Sinisa Mihajlovic morto, considerando il fatto che soprattutto su Facebook hanno preso piede post virali senza alcun fondamento. In questo particolare frangente, però, non posso limitarmi a condannare solo queste persone, in quanto occorre comprendere non solo come sta l’ex allenatore del Bologna, ma anche da dove nasca l’apprensione di oggi 14 dicembre. Già, perché le preoccupazioni del caso traggono spunto dal noto giornalista Clemente Mimum, il quale ha pubblicato in mattinata un eloquente tweet: “Forza Sinisa“.

Inevitabilmente, leggendo queste due semplici parole da un addetto ai lavori e non da un personaggio qualunque, in tanti hanno pensato che il cronista sappia qualcosa. Si tratta di un detto e non detto che non fa bene a nessuno. A questo, infatti, si aggiunge anche il fatto che Mimum non abbia fornito ulteriori dettagli sulla questione. Dunque, allo stato attuale non è lecito sapere da dove nasca il tweet che sta preoccuando non poco il mondo dello sport.

Non risultano veritiere le notizie su Sinisa Mihajlovic morto, ma se vi ponete la domanda “come sta”, è inevitabile che qualche incertezza in più prenda piede.

