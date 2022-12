Ultimamente il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2022 per i Samsung Galaxy Note 20, S20 e S21. Ora, la società ha iniziato ad implementare il suo ultimo aggiornamento di sicurezza per la serie dei Samsung Galaxy S10, che include tre smartphone di fascia alta. L’ultimo aggiornamento software per i Samsung Galaxy S10e, S10 e S10+ viene fornito con la versione firmware G97xFXXSGHVL1. Il nuovo upgrade è attualmente disponibile in vari Paesi europei, tra cui Bulgaria, Grecia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Europa sud-orientale, Svizzera, regione baltica, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Regione nordica (se non avete ancora ricevuto la notifica di avvenuta disponibilità sappiate che potrebbe essere questione di poche ore, non serve disperarsi o preoccuparsi di avere un qualche problema di base).

Come riportato da ‘SamMobile‘, la patch di sicurezza di dicembre 2022 inclusa nel nuovo aggiornamento software del Samsung Galaxy S10 è progettata per correggere fino a 93 vulnerabilità di sicurezza riscontrate nei telefoni Samsung. L’aggiornamento potrebbe includere anche correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità, molto spesso inclusi negli vari upgrade anche se non esplicitamente menzionati nei registri delle modifiche.

Se possedete uno dei telefoni della line-up dei Samsung Galaxy S10 e risiedete in uno dei Paesi sopra menzionati, potete scaricare il nuovo aggiornamento andando su “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. La serie dei Samsung Galaxy S10 è attualmente nel programma di aggiornamento software trimestrale del colosso di Seul. Nel caso in cui il vostro Samsung Galaxy S10 abbia maturato ormai più di tre anni, potrebbe essere il momento di passare ad un nuovo smartphone, magari approfittando delle tante offerte di Natale disponibili in questo periodo: ce ne sono tante, basta solo scegliere.

