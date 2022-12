Ci sono molte segnalazioni questa mattina sul sito INPS che non funziona, stando alle segnalazioni raccolte oggi 14 dicembre in Italia. Sostanzialmente, problemi sparsi che si registrano molto semplicemente quando si prova ad entrare all’interno della cosiddetta Home Page. Anche il sottoscritto poco fa ha effettuato un test, individuando effettivamente l’anomalia. Si tratta dunque di un disservizio diverso rispetto a quello che abbiamo preso in esame a luglio sul nostro magazine, visto che in quel frangente il bug veniva a galla solo in un’area specifica della piattaforma.

A diversi utenti non funziona il sito INPS il 14 dicembre: segnalati problemi sparsi oggi in Italia

Dunque, non occorre un particolare lavoro di approfondimento per individuare i problemi di questo mercoledì. A diversi utenti non funziona il sito INPS, mentre ad altri sì. Possibile che l’anomalia venga a galla solo con determinate tipologie di connessioni, riguardanti specifici operatori. Solo ipotesi, per ora, visto che da INPS arrivano al momento solo feedback generici: “Non ci risulta ma giriamo la segnalazione per maggiore sicurezza alla direzione competente“.

In sostanza, il disservizio di cui vi sto parlando, al momento della pubblicazione del nostro articolo non viene riconosciuto ufficialmente. Sarà molto importante capire come evolveranno le cose già nei prossimi minuti, in quanto i tecnici potrebbero metterci una pezza se individuata l’origine del disservizio. In altre circostanze, in effetti, l’emergenza è durata poco e tutti hanno avuto modo di rientrare senza particolari affanni, con server ripristinati.

Occhi aperti, coi problemi relativi al sito INPS questa mattina. Se anche a voi non funziona, non esitate a commentare l’articolo di oggi, sperando che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile. Magari fateci sapere da dove provate ad entrare e l’operatore di riferimento, per mettere a fuoco la questione.