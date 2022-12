Nel corso dell’evento di lancio in cui Xiaomi ha presentato diversi dispositivi compresi gli smartphone della serie Xiaomi 13, ci sono state anche diversi annunci e interessanti novità: tra queste, la presentazione delle nuove cuffiette TWS Xiaomi Buds 4. I nuovi auricolari presentano un design semi-in-ear simile alle Apple AirPods, difatti non sono dotati di tappini in silicone e il dispositivo è resistente all’acqua con classificazione IPX54. Ci sono ritagli per il microfono su ciascun auricolare e gli utenti possono controllare diverse funzioni toccando direttamente lo stelo dell’auricolare. Infatti, occorrerà fare dei semplici tap se si vuole mettere in pausa oppure riprendere la riproduzione musicale, saltare un brano, etc.

Per quanto riguarda l’audio, le Xiaomi Buds 4 presentano un driver dinamico magnetico doppio in grafene. Sono dotate di cancellazione attiva del rumore intelligente, di un audio spaziale a 360 gradi e di una modalità trasparenza. Le cuffiette audio includono anche la certificazione audio wireless ad alta risoluzione (Hi-Res) e LHDC 5.0 per una qualità audio a livello di CD. Gli auricolari possiedono 3 microfoni integrati insieme alla riduzione del rumore per una qualità chiara durante le chiamate. Il dispositivo è anche in grado di eliminare il rumore del vento. Le cuffie sono disponibili in una custodia di ricarica con un design bicolore di cui la parte superiore presenta una finitura lucida.

Gli auricolari TWS sono alimentati da una custodia di ricarica da 480mAh con ciascun auricolare supportato da una cella da 30mAh. Garantite 6 ore di riproduzione con una sola carica e 30 ore di durata totale della batteria. Il dispositivo audio può essere collegato a due dispositivi contemporaneamente. Le Xiaomi Buds 4 si possono già acquistare in Cina al prezzo di 699 Yuan, che al cambio sono circa 94,00 euro, e nelle colorazioni Moon Shadow, Salt Lake White e Field Green. Per quanto riguarda l’arrivo sul mercato occidentale ancora non vi sono informazioni ufficiali, ma resteremo aggiornati su questo.

