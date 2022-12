I clienti Vodafone che vogliono effettuare il cambio o il subentro dell’intestatario della SIM dovranno versare una spesa ai negozi per la conclusione del procedimento, dapprima gratuito. Il contributo previsto da Vodafone è di 10 euro (IVA inclusa) e pare essersi reso necessario per via delle continue richieste di cambio intestatario che i negozi si sono visti costretti a gestire con l’arrivo della delibera 86/21/CIR dello scorso 7 novembre, secondo cui ogni procedimento di portabilità del numero mobile (MNP) verso un altro provider telefonico o di sostituzione della SIM dovrà essere effettuato solo dall’intestatario della scheda (non ci sono altri modi possibili, su questo ci teniamo ad essere chiari da subito).

In tal modo, se un minore con SIM intestata al genitore intende operare una portabilità verso un altro gestore telefonico sarò prima tenuto a chiedere il cambio intestatario per poter portare personalmente a compimento l’intervento di MNP. Lo stesso varrà per ogni altra situazione per cui chi usa la SIM non corrisponde all’intestatario del contratto, sia per la portabilità che per la sostituzione o il cambio della SIM.

Dal 7 novembre 2022, per quanto riguarda il subentro ed il cambio intestatario della SIM, entrambi i soggetti dovranno presenziare fisicamente in negozio con alla mano i propri documenti di identità in corso di validità (anche il codice fiscale, tranne che per gli stranieri che non ne hanno uno) e la SIM su cui si intende operare, che dovrà essere attiva e regolarmente funzionante (in assenza della SIM non sarà consentito procedere, bisognerà tornare in negozio con la SIM). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

