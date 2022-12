In tanti si stanno ponendo domande sull’amichevole Arsenal-Milan, in particolare dove vederla e a quale orario, visto che diverse testate tra ieri ed oggi non hanno dato molto spazio a questo test di lusso tra gli attuali campioni d’Italia e la squadra che ad oggi guida la classifica del campionato inglese. Avvio di stagione eccezionale per i ragazzi di Arteta, che ora dovranno tuttavia fare i conti con la pesantissima assenza di Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano, infatti, ha subito un intervento chirurgico dopo l’infortunio rimediato ai Mondiali contro il Camerun e dovrebbe restare fermo tra i due e i tre mesi.

Ulteriori riscontri sull’amichevole Arsenal-Milan: dove vederla ed orario del calcio d’inizio in Italia

Provando a scendere maggiormente in dettagli, il fischio d’inizio di Arsenal-Milan è in programma oggi 13 dicembre quando in Italia saranno le 15. Sarà possibile guardare la partita in tv e per l’occasione gli appassionati di calcio avranno a disposizione diverse alternative. In primo luogo, come avviene a Wimbledon (basti pensare ai nostri articoli del passato), sarà possibile sfruttare il proprio abbonamento a Sky per godersi il test amichevole.

In streaming, potrete appoggiarvi all’app di NowTV qualora abbiate sottoscritto questo contratto, o in alternativa a SkyGo. A tal proposito, c’è dispoinibile l’app per iOS su iTunes, mentre nel caso in cui abbiate deciso di puntare su prodotti con sistema operativo Android, allora dovrete recarvi all’interno del PlayStore. Occhio però, perché la partita di oggi può contare anche sulla copertura di DAZN.

Inevitabilmente, ci saranno delle assenze qua e là. L’Arsenal, oltre a Gabriel Jesus, rinuncia a Saliba impegnato ai Mondiali con la Francia, senza dimenticare Saka e Martinelli appena eliminati. Un Arsenal-Milan privo anche di Maignan, in miglioramento, oltre a Giroud e a Leao, che è appena tornato dal Qatar.