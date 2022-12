Tandem 7 ci sarà? Il finale della sesta stagione va in onda su Giallo martedì 13 dicembre. Un doppio episodio per la serie tv poliziesca francese ambientata a Montpellier, con la coppia investigativa più anticonformista della tv: la Comandante Lea Soler e dal suo ex marito, il Capitano Paul Marchal.

Il finale della sesta stagione è in realtà composto da un doppio episodio dal titolo Corpus mortem (prima e seconda parte), di cui vi riportiamo la sinossi:

Un corpo viene trovato in una foresta nazionale; la testa e le mani sono state bruciate. Incapace di identificare la vittima, Léa fa quindi molto affidamento sull’aiuto di Franck, il medico legale. L’arma del delitto, rinvenuta nella pira, è uno strumento utilizzato da guardaboschi, taglialegna e guardie forestali. L’assassino si trova tra loro? Una delle guardie forestali è Zoé, la sorella di Franck, che conosce bene la foresta e si offre di aiutarla. Ma durante le indagini, Zoé scompare misteriosamente e Franck si comporta in modo strano… Sono forse coinvolti?

Tandem 7 ci sarà: la rete France 3 ha rinnovato la serie tv per una settima stagione, girata la scorsa estate nell’Hérault, che potrebbero però essere l’ultima. La protagonista Astrid Veillon ha dichiarato ad Allociné di volersi dedicare ad altro, come continuare a fare film. Il rischio, infatti, è che andando avanti, la serie tv potrebbe annoiare il pubblico senza la giusta spinta creativa e, secondo l’attrice, “non sarebbe giusto”: “Tutte le cose belle finiscono. Preferisco che la gente mi dica ‘oh peccato, è già finita’ piuttosto che oh no, di nuovo loro”.

In Francia, Tandem registra il record di ascolti. L’ultimo episodio ha conquistato una media di 4 milioni di spettatori e uno share del 21%. Numeri alti che confermano il successo della produzione francese.

In Italia, l’appuntamento col finale di Tandem 6 è per stasera dalle 21:10.

