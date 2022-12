Nell’ultima settimana circa, il colosso di Seul ha rilasciato il suo più recente aggiornamento di sicurezza per vari smartphone di fascia media e alta. La società asiatica sta ora lanciando il nuovo upgrade per i suoi device di fascia alta dello scorso anno, ovvero i Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra (tutti ancora molto apprezzati e seguiti molto bene dal produttore asiatico).

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software per la serie dei Samsung Galaxy S21 viene fornito con la versione firmware G991BXXU5DVKF. Il nuovo software è in fase di lancio in Svizzera e prevediamo che sarà disponibile in altri Paesi europei nei prossimi giorni (magari in Italia prima che altrove, già nelle ore che verranno). Altre Regioni in tutto il mondo potrebbero accedere al nuovo aggiornamento entro la fine di questo mese (anche prima in realtà, vedrete che l’upgrade arriverà a tamburo battente un po’ ovunque).

La patch di sicurezza di dicembre 2022 inclusa nel nuovo software corregge 93 vulnerabilità di sicurezza riscontrate a bordo degli smartphone e tablet Galaxy. L’aggiornamento potrebbe anche portare correzioni di bug generali e miglioramenti alla stabilità del dispositivo. Se siete utenti della serie Samsung Galaxy S21 in Europa, potete verificare il nuovo aggiornamento accedendo a “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Non dimenticate di procedere all’installazione solo se la batteria gode di una percentuale superiore al 50%, così come di effettuare un backup dei vostri dati, che potreste dover ripristinare se qualcosa dovesse andare storto (altrimenti perdereste tutto, non ci sarebbe modo di recuperare alcunché dopo l’hard-reset). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

