Quando ho visto i video dei Seraphic Eyes non pensavo fosse anche così divertente dialogare con loro, tanto che il collegamento che ho fatto è uno dei più lunghi nelle dirette We Have a Dream. Anche perché ho deciso di mostrare cinque loro clip musicali: Little Creatures, Maybe a Storm, Losing Souls, Another Life e JFK Spoke About This.

Il valore di questo gruppo è sancito anche dal fatto che facciano parte della VRec, etichetta che pubblica sempre artisti validi.

I SERAPHIC EYES IN PILLOLE

Una rock band italiana ispirata a Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains e i 90s

Presenti nel panorama musicale da circa 10 anni

All’attivo 5 dischi e un sesto in preparazione

Quasi 1 milione di streaming con picchi da 40.000 ascoltatori al mese

Oltre 100 concerti

I Seraphic hanno partecipato a manifestazioni importanti come la 39^ edizione del Pistoia Blues, di spalla a Mark Lanegan e a Billy Gibbons degli ZZ Top.

Facciamo scatenare il pubblico con i nostri brani e con cover famose della scena grunge e alternative rock anni ’90 e qualche aggiunta ’70.

Attualmente stiamo promuovendo l’ultimo EP ‘Quarantine’, edito da Vrec Music Label, un album di 5 brani composto durante il lockdown, molto apprezzato dalla stampa di settore e che ha già raggiunto i 70000 streaming.

La band è composta da:

Alberto Marconetto – Voce e Chitarra

Laura Gagliardi – Basso e cori (in maternità, sostituita da Walter Guabello “Shandon, Vallanzaska e altri)

Alessio Azzalin – Batteria e cori

ALCUNE RECENSIONI

ROCK NATION

“Un EP che suona come un intero album, l’intensità e la qualità di “Quarantine” valgono ogni minuto della scarsa mezz’ora necessaria per ascoltare questo lavoro che lascia con un grande senso di appagamento e soddisfazione”

INDIE LIFE

“Quarantine è un concentrato di pura energia e voglia di capovolgere la propria vita e la propria quarantena: un disco che lascia senza fiato e che cerca in tutti i modi di riaffermare che il rock non è ancora morto, e che in fondo abbiamo ancora tanta voglia di pogare sotto il palcoscenico com’era una volta. “

“I Seraphic Eyes si confermano una band importantissima nel panorama alternativo e indipendente”

RADIO COOP

“Brani molto ben composti e perfettamente arrangiati, che sanno anche (“Little creatures”) spaziare in ambiti più sofisticati. Un ottimo lavoro per una carriera di grande spessore.”

STORIA DISCOGRAFICA

I Seraphic Eyes nel 2011 nel bagliore del contatto tra due auto, nello sferragliare di metalli che si scontrano, tra scintille e suoni taglienti.

Un incidente fortuito blocca Alberto in casa ma gli dà l’opportunità di ridare vita alla propria creatura, abbandonata 10 anni prima.

Da quel momento ispirato dai suoni di chitarra anni ’90, inizia a lavorare con Azza alla batteria e Laura al basso, plasmando il rock profondo e adrenalinico dei Seraphic Eyes.

Il 2012 incidono Heritage, un EP elettrico pieno di reminiscenze della prima incarnazione della band della fine degli anni 90 che trova spazio sulle radio di Canada, U.K., U.S.A., Australia, Belgio, Messico.

Nel 2013 la band pubblica un EP acustico, leggero ed intimista: Unplugged in the Kitchen, Remixed on the Couch, prodotto minimale negli strumenti come nella foto della copertina.

Il 2016 è l’anno di “Unity”, primo album edito dei Seraphic Eyes, 12 brani, 11 originali e la cover di “Break On Through” dei The Doors band che amano molto. Il disco, prodotto da Moreno Delsignore.

2017 – Grazie a queste esperienze, a settembre 2016, la band inizia una collaborazione con Pietro Foresti che segue passo passo lo sviluppo del nuovo disco HOPE:

13 brani originali che esprimono tutte le idee del gruppo e la voglia di non arrendersi ad un mondo guidato da una bussola spesso folle.

Il disco è prodotto da Pietro Foresti e dai Seraphic Eyes, mixato da David Gnozzi e Rich Veltrop e edito da Vrec Music Label, un marchio di Davvero Comunicazione.

2020 – Durante l’anno più folle della storia recente realizzano QUARANTINE publicato da Vrec Music Label con la produzione di Max Zanotti: un EP sulle nostre esperienze, i nostri pensieri ed i nostri sogni in questo strano e difficile periodo, 5 brani molto apprezzati dalla stampa rock.

