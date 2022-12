I Mondiali del Qatar 2022 sono giunti alle attesissime semifinali, quattro squadre si sono qualificate a questa delicatissima fase del torneo: questa sera, alle ore 20.00, toccherà al match Argentina-Croazia, mentre domani sera 14 dicembre sempre alle ore 20.00 ci sarà l’altra super sfida Francia-Marocco. In questo articolo ci soffermeremo sul match tra i campioni del mondo in carica guidati dal CT Deschamps e la compagine africana rivelazione di questo Mondiale guidata da Regragui, sulle probabili formazioni e sul dove vedere la diretta TV e streaming.

Dopo aver eliminato la Polonia agli ottavi di finale, la Francia ha battuto ai quarti anche l’Inghilterra (2-1) e si regalata il pass per le semifinali. I transalpini si troveranno di fronte un avversario molto ostico, forte e rivelazione del torneo: il Marocco, che oltre a vincere il proprio girone ha sconfitto sul cammino delle fasi ad eliminazione diretta ben due candidate alla vittoria finale, ossia la Spagna e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Quanto ai precedenti tra le due squadre, non ve ne sono in partite ufficiali, ma in altri confronti si sono scontrate in 11 sfide. La prima partita risale al 28 aprile 1963 e, in quell’occasione, furono proprio i marocchini a vincere. Da quella data in poi sette sono state le vittorie ottenute dai transalpini e tre i pareggi.

La seconda semifinale Francia-Marocco, in programma mercoledì 14 dicembre con calcio d’inizio fissato per le ore 20.00, sarà trasmessa in diretta TV gratis e in chiaro su Rai 1. Inoltre, il match si potrà vedere anche in diretta streaming tramite l’app Rai Play, disponibile su smartphone e tablet, ma anche da PC e notebook collegandosi direttamente al sito ufficiale. Quanto alle possibili scelte i CT Deschamps e Regragui potrebbero schierare:

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundè, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelè, Griezmann, Mbappè; Giroud;

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiat-Allah; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

