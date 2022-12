Tra gli smartphone Android di ultima generazione che si ritrovano ad un prezzo piuttosto scontato ritroviamo il Samsung Galaxy S22 5G, un ottimo prodotto da acquistare proprio in vista del Natale. Che sia un regalo per una persona cara o per sé stessi, non si può non tenere conto di quest’offerta presente quest’oggi su Amazon e che potrà far capitolare numerosi utenti. Andando più nel dettaglio infatti si può notare come questo Samsung Galaxy S22 5G sia presente sul famoso sito di e-commerce al costo di 626,30 euro.

Tutti i riscontri del caso sulla nuova offerta Amazon per il Samsung Galaxy S22 oggi 13 dicembre

Ulteriore aggiornamento, in sostanza dopo quello del weekend. Questo è il risultato di uno sconto del 7% applicato sul prezzo precedente che era di 672 euro. C’è quindi un ulteriore risparmio da prendere in considerazione e stiamo parlando del modello Bora Purple nella versione chiaramente italiana. Amazon promette la consegna prima di Natale se lo si acquista in queste ore, anche perché attualmente non sembra esserci disponibilità immediata.

Offerta Samsung Galaxy S22 5G, Cellulare Smartphone Android senza SIM 128GB... La più grande innovazione di sempre in uno smartphone Galaxy!²...

L’angolo di correzione dell’OIS è stato migliorato del 58% e...

Bisognerà attendere due o tre giorni prima che possa partire tale spedizione. La consegna sarà assolutamente gratuita e vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di rilievo di questo Samsung Galaxy S22 5G. Come accennato in precedenza è un top di gamma di ultima generazione, anno 2022 e che rispetto al suo approdo sul mercato può già contare su un interessante risparmio. Spazio ad un display Infinity-O con tecnologia Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Inoltre il display del cellulare Galaxy S22 5G assicura una vista chiara anche in pieno giorno.

Dal punto di vista hardware ritroviamo su questo Samsung Galaxy S22 5G il chip più veloce e potente della Serie Galaxy. Il processore da 4nm ottimizzato per machine learning disegna un passo da gigante nella tecnologia smartphone Galaxy. Non manca un ottimo comparto fotografico grazie ad una fotocamera da 50MP e il Super Clear Glass catturano più luce, più movimento e più dettagli senza riflessi o abbagli. Infine non manca la batteria da 3700 mAh che può contare su una ricarica Ultra-Rapida ed è in grado di ottimizzare al meglio i consumi. Un ottimo prodotto ad un ottimo prezzo su Amazon.