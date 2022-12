Si torna a parlare di assegno unico e di tempistiche di pagamenti, considerando il fatto che stiamo accumulando ritardo anche con la quota di dicembre rispetto agli standard ai quali ci eravamo abituati nelle scorse settimane. Dunque, si vive una situazione che a molti ricorda quella che si è venuta a creare il mese scorso, come forse ricorderete tramite il nostro articolo pubblicato in quel frangente. Vediamo di capire come stiano evolvendo le cose, perché come sempre avviene in queste circostanze c’è chin on mette bene a fuoco l’intera faccenda qui in Italia.

Il punto della situazione sull’assegno unico e sul tanto atteso pagamento di dicembre in Italia

In sostanza, cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore? Da INPS, nello specifico, arrivano rassicurazioni importanti sul pagamento della quota di dicembre per chi non ha ricevuto ancora il saldo riguardante l’assegno unico: “L’assegno unico non rispetta una data, ma varia di mese in mese. Lei ha già ricevuto altre mensilità? Se sì, non deve preoccuparsi. Se non ha mai ricevuto mensilità deve rivolgersi al contact center o alla sede territoriale per assistenza diretta“. Insomma, una presa di posizione molto importante per chi si è preoccupato di recente.

Staremo a vedere se le cose andranno effettivamente come il mese scorso, oppure se gli utenti dovranno armarsi di pazienza per il pagamento dell’assegno unico di dicembre. Questione delicata, soprattutto per le famiglie che vivono un momento non semplice, per le quali il contributo in questione potrebbe fare decisamente la differenza. Di sicuro, qualora abbiate ricevuto l’accredito fino al mese scorso, non avete particolarmi motivi per temere un blocco.

A voi è arrivato il pagamento dell’assegno unico di dicembre? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in attesa che la situazione si possa sbloccare per tutti una volta per tutte.