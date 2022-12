Torna in concerto in Italia la band dei Sigur Ros. Sono quattro gli appuntamenti dal vivo annunciati oggi in tutta la penisola e in programma per il mese di luglio 2023. I prezzi dei biglietti per Sigur Ros in Italia nel 2023 sono già noti e le prevendite inizieranno a breve.

I biglietti saranno infatti disponibili in prevendita in anteprima per gli utenti iscritti a My Live Nation dalle ore 11.00 di mercoledì 14 dicembre. La vendita generale inizierà invece alle ore 11.00 di giovedì 15 dicembre attraverso TicketOne, TicketMaster e Viva Ticket.

I quattro concerti in Italia comprendono la partecipazione dei Sigur Ros ad alcuni dei festival estivi più importanti della penisola. Si parte il 9 luglio dall’Auditorium Parco della Musica di Roma al “Roma Summer Fest 2023”. L’11 luglio 2023, la band si esibirà al Faro Borbonico di Bari al “Locus Festival”, il 12 luglio 2023 in Piazza Napoleone a Lucca al “Lucca Summer Festival” e il 13 luglio 2023 in Piazza Sordello a Mantova.

Nel corso dei concerti in Italia, i Sigur Ros presenteranno i loro successi, oltre ai brani contenuti nel nuovo disco di inediti in uscita nel 2023, al quale la band sta attualmente lavorando.

A 20 anni dall’uscita del loro album in studio “()”, lo scorso ottobre la band ha pubblicato la ristampa, in vinile e CD, arricchita da un disco bonus con tracce demo estratte dalle sessioni di registrazione originali. Nel 2023 rilasceranno l’ottavo album.

I prezzi dei biglietti per Sigur Ros in Italia nel 2023

9 LUGLIO 2023 – “ROMA SUMMER FEST 2023” – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

PREZZI BIGLIETTI

Parterre in piedi € 40 + diritti di prevendita

Tribuna Centrale € 60 + diritti di prevendita

Tribuna Mediana € 55 + diritti di prevendita

Tribuna Laterale € 45 + diritti di prevendita

PREVENDITE: TicketOne, TicketMaster, VivaTicket

11 LUGLIO 2023 – BARI – “LOCUS FESTIVAL” – FARO BORBONICO PORTO DI BARI

PREZZO BIGLIETTI

Posto in piedi: € 40,00 + diritti di prevendita

PREVENDITE: TicketOne, TicketMaster, dice.fm

12 LUGLIO 2023 – “LUCCA SUMMER FESTIVAL” – PIAZZA NAPOLEONE

PREZZI BIGLIETTI

Settore Statua Gold: € 80,00 + diritti di prevendita

Tribuna numerata: € 65,00 + diritti di prevendita

Platea Gold: € 55,00 + diritti di prevendita

Platea numerata: € 45,00 + diritti di prevendita

Posto in piedi: € 35,00 + diritti di prevendita

PREVENDITE: TicketOne

13 LUGLIO 2023 – MANTOVA – PIAZZA SORDELLO

PREZZI BIGLIETTI

Poltronissima Gold: € 51,30 + diritti di prevendita

Poltronissima: € 48,00 + diritti di prevendita

Prima poltrona: € 42,50 + diritti di prevendita

Seconda poltrona: € 34,00 + diritti di prevendita

Tribuna numerata: € 42,50 + diritti di prevendita