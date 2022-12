Al via la prevendita dei biglietti per Elodie al Forum di Assago nel 2023. La cantante si esibirà dal vivo il prossimo 12 maggio per un’unica data-evento.

I biglietti per Elodie al Forum di Assago nel 2023 saranno disponibili a partire dalle 14.30 di domani, mercoledì 14 dicembre. I biglietti saranno disponibili presso i rivenditori autorizzati dell’intero territorio italiano dalle ore 14.30 di lunedì 19 dicembre.

Venerdì è uscito il nuovo singolo Ok. Respira, che anticipa il nuovo album in programma per il prossimo anno insieme al ritorno live di Elodie. Le tracce contenute nel progetto non mancheranno nella scaletta dell’evento al Mediolanum Forum di Assago previsto per la prossima primavera, ma ci saranno anche i brani più celebri del percorso artistico di Elodie, quelli che tutti hanno cantato almeno una volta sotto la doccia, tra tormentoni estivi e non solo.

Il 2023 per Elodie si aprirà con un altro grande appuntamento: è nel cast ufficiale del prossimo Festival di Sanremo, in gara tra i Campioni. Da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023, Elodie dunque è attesa sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per presentare il nuovo singolo, inedito fino alla sua prima esibizione. Sarà il singolo apripista del nuovo progetto discografico di inediti, già annunciato dalla cantante stessa via social.

Il nuovo disco di Elodie si intitola Ok. Respira, come il primo singolo già fuori. Nota è anche la data di uscita: verrà rilasciato venerdì 10 febbraio, durante il Festival di Sanremo e alla vigilia della finale che potrebbe vedere proprio lei nelle posizioni più alte della classifica definitiva della kermesse canora.