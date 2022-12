Gli Xiaomi 13 arriveranno presto anche in Europa: lo ha confermato Lei Jun, fondatore e CEO del brand cinese, che, tramite su Twitter, ha fatto sapere che non passerà troppo tempo prima che la serie sbarcherà anche sui mercati internazionali. L’annuncio è arrivato subito dalla data di presentazione degli Xiaomi 13 per la Cina (la line-up è stata presentata domenica 11 dicembre), cosa che ci lascia pensare la distribuzione arriverà prima del previsto anche in Occidenti (gli Xiaomi 12 vennero annunciato alla fine di dicembre 2021, per poi arrivare in Europa verso la seconda metà di marzo 2022).

We are going to launch Xiaomi 13 Series for our international markets soon! Stay tuned. pic.twitter.com/pBEURkKgTc — Lei Jun (@leijun) December 11, 2022

Bisogna solo capire quanto gli Xiaomi 13 potranno costare nel nostro mercato: il prezzo cinese è aumentato di 300 Yuan circa per ogni taglio di memoria (40 euro al cambio attuale): lo stesso potrebbe accadere per il mercato internazionale. Lo Xiaomi 12 ha debuttato al costo di 799 euro nella configurazione con 8GB di RAM e 128GB di storage interno, mentre lo Xiaomi 12 Pro aveva un prezzo di partenza di 1099 euro per la versione con 8GB di RAM e 256GB di storage interno.

Resta da capire i prezzi internazionali a quali cifre verranno confermati: per il momento basti sapere che gli Xiaomi 13 sono entrambi spinti dal processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm e che le lenti sono state realizzate con Leica per tutta la gamma, e quindi, in un certo senso, l’aumento del prezzo medio ci sta data la qualità offerta (potete dare uno sguardo al resto di tutte le specifiche tecniche consultando questo nostro articolo). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso sono a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

