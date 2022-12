Gli amanti delle emoji a cuore WhatsApp non hanno che da rallegrarsi perché il loro servizio di messaggistica preferito ha in serbo di integrare nuove soluzioni in chat singole come in quelle collettive. Già all’inizio di questo mese di dicembre sono state elencate le prossime novità attese per emoticon del tutto nuove appunto e per altre modificate rispetto al recente passato: ma ci sono nuovi cambiamenti in arrivo, già in evidenza nelle beta per Android sul Play Store.

L’aggiornamento beta di WhatsApp per Android 2.23.1.3 integra le emoji a cuore WhatsApp nella loro taglia “large” in 3 nuance ancora non messe a disposizione fino a questo momento. Le colorazioni disponibili sono quella azzurra, grigia e rosa (quest’ultima molto richiesta dal pubblico oltre il classico cuore rosso).

Le nuove emoji a cuore WhatsApp appena evidenziate potranno aggiungersi ad una nota contenente un testo scritto e in questo caso avranno una dimensione standard. Al contrario, nel momento in cui queste soluzioni saranno condivise singolarmente appariranno in chat nella dimensione visibile anche nell’immagine di apertura articolo. Sarà anche assicurata l’animazione che prevede che il cuore pulsi e dunque non resti statico.

Visto che la beta WhatsApp per gli Android ci mostra già l’ultima novità per i cuori WhatsApp (scovata sempre dall’informatore WABetaInfo), è possibile che lo sviluppo delle nuove soluzioni sia giunto a buon punto, in vista di un rilascio definitivo. Non c’è una tempistica esatta per l’eventuale rilascio ma la distribuzione di quanto appena visto potrebbe avere il via pure entro la fine di questo 2022, al massimo per inizio 2023. Per il momento, gli utenti grandi fan dei cuori nelle chat singole e di gruppo dovranno accontentarsi delle colorazioni finora disponibili, dunque del rosso, dell’arancione, del giallo, del verde, del blu, del viola, del nero, bianco e marrone.

