Quest’oggi, martedì 13 dicembre, troverete su Amazon un’incredibile offerta che può essere considerata un vero best-buy del momento: si tratta del Motorola Edge 20 5G, uno smartphone che può fare la differenza e che non delude affatto grazie alla sua massima velocità durante la navigazione su Internet, ad un design sottile, ma robusto, ed a scatti fotografici ad hoc per qualità grazie al super sensore principale da ben 108MP. Un’occasione da cogliere al volo ed in fretta, prima che la super promo giunga al termine. Recatevi dunque sull’e-commerce e approfittate del fantastico sconto del 34%, il device sarà vostro con soli 295 euro (invece di 449,90 euro di listino) e nel colore Grigio (Frosted Grey). Il dispositivo è venduto e spedito da terzi, la sua disponibilità è immediata e vi arriverà a casa prima di Natale e in consegna gratuita.

Offerta Motorola Edge 20 Smartphone, 108 MP, 5G, Display 6.7" 144Hz HDR10+... 108 MP con Super Zoom 30x - Cattura l'attimo in qualsiasi condizione...

Display OLED a 144 Hz ultra fluido - Visualizza un miliardo di...

Diamo un’occhiata alle caratteristiche tecniche del Motorola Edge 20 5G (2018): il telefono presenta un display OLED ultra fluido FHD+ e HDR10+ da 6,7 pollici (con risoluzione massima pari a 2400 x 1080 pixel), con frequenza di aggiornamento più rapida per gli smartphone a 144Hz. Potrete scaricare film in pochi secondi grazie alla rete 5G ultraveloce e connettività Wi-Fi 6E super rapida; il tutto è potenziato da 6GB di memoria RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Il device è tra i più sottili di sempre, con soli 7mm di spessore il design è funzionale ed elegante, ed entra facilmente sia in tasca che in borsa.

ARTICOLI CORRELATI

Il modulo fotografico posteriore comprende un sensore principale da 108MP dotato di Super Zoom 30x, un ultra-grandangolare e un Macro Vision, per scatti rigorosamente nitidi e registrazioni video in 4K. Il Motorola Edge 20 5G è alimentato da una batteria da 4000mAh di lunga durata dotata di supporto per la ricarica rapida. Insomma, fate in fretta se volete risparmiare ben 155 euro.

Continua a leggere su optimagazine.com