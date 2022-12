I The Who a Firenze si aggiungono al cartellone del grande raduno rock ospitato ogni anno dalla Visarno Arena del capoluogo toscano. La band di Roger Daltrey e Pete Townshend salirà sul palco nel 2023 come headliner del Firenze Rocks 2023, l’attesissimo evento che infiamma ogni anno l’estate fiorentina.

I The Who a Firenze nel 2023

I The Who a Firenze nel 2023 sono il secondo nome annunciato dallo staff di Firenze Rocks dopo il lancio dei Maroon 5 annunciato per il 18 giugno.

I The Who si esibiranno insieme all’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino in uno spettacolo esclusivo che aggiunge nuova forza alla band britannica che recentemente ha portato lo show The Who Hits Back in giro per gli Stati Uniti. I The Who suoneranno a Firenze Rocks sabato 17 giugno 2023.

I biglietti in prevendita saranno disponibili dalle 12 di venerdì 16 dicembre, mentre gli utenti dell’app ufficiale di Firenze Rocks possono acquistare il biglietto in anteprima dalle 10 di giovedì 15 dicembre. A proposito del ritorno in Europa, Pete Townshend ha detto:

“È meraviglioso poter tornare in Europa dopo una lunga assenza, per suonare a Firenze, Berlino, Parigi e Barcellona, quattro delle mie città preferite al mondo. Non vediamo l’ora di portare il nostro grande spettacolo orchestrale, che finora ha ricevuto ottime recensioni, e di suonare anche alcune vecchie canzoni rock‘n’roll in stile Who dal nostro repertorio. Mescoliamo il tutto in una serata di musica straordinaria: devo dire che questo spettacolo è quello che personalmente mi piace di più di qualsiasi altra cosa abbia mai fatto in 60 anni di lavoro con Roger. Non vedo l’ora di visitare queste bellissime città per rivedere i nostri vecchi fan, e spero di incontrarne di nuovi. Siamo così fortunati a poter trascorrere una serata con tutti voi”.

L’ultimo album dei The Who e la formazione attuale

L’ultimo album dei The Who è Who (2019), un glorioso ritorno dei capisaldi Daltrey e Townshend a 13 anni di distanza da Endless Wire (2006).

Sul palco del Firenze Rocks la band britannica ripercorrerà 60 anni di carriera con rivisitazioni dei più grandi successi. Accanto al frontman e il leggendario chitarrista suoneranno Simon Townshend alla chitarra, Zak Starkey alla batteria, Jon Button al basso e il maestro d’orchestra Keith Levenson.

