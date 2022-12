Quali sono i migliori giochi Nintendo Switch da regalare e regalarsi per Natale 2022? Sia che si voglia approfittare di una nuova esperienza di gaming sulla propria console Nintendo, sia che si abbia la necessità di fare qualche dono da mettere sotto l’albero, le possibilità non mancano. Una selezione è dunque d’obbligo tra titoli più o meno classici e soprattutto tra le soluzioni più amate degli ultimi periodi.

Pokémon Violetto

Gli appassionati del mondo Pokémon in possesso di una Nintendo Switch non potranno di certo fare a meno di questa soluzione, se non ancora acquistata. Tra i migliori videogiochi Nintendo Switch per il prossimo Natale, non sarebbe dunque possibile non inserire Pokémon Violetto, come ultima soluzione gaming della serie. L’interfaccia del giocatore è ora un open world, in cui città e natura si fondono in un unico ambiente tra splendidi scenari di cieli, mari, foreste, strade. L’obiettivo, come sempre, sarà quello di catturare i Pokémon selvatici, avvalendosi anche di compagni d’avventura come Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. Proprio in occasione delle festività natalizie, il gioco è in vendita anche al di sotto del prezzo dei 50 euro.

Just Dance 2023

Potremo definire davvero un grande classico del periodo natalizio il titolo Just Dance, nella fattispecie l’attuale edizione 2023 appena lanciata. Come sempre, l’obiettivo sarà quello di ballare al meglio i grandi successi musicali più recenti. Per farlo in compagnia, sarà possibile beneficiare anche della rinnovata funzionalità multigiocatore a distanza con un numero massimo di 5 amici. Per le migliori performance, l’interfaccia è stata rinnovata e si passerà anche meno tempo nella ricerca dei brani. I progressi dei ballerini provetti verranno sempre tracciati, per un’esperienza di gioco davvero dinamica. Una Special Edition del gioco è ora disponibile su Amazon (solo con codice di download) a 39,90 euro: in regalo è previsto un anello da smartphone con un panda.

Nintendo Switch Sports

Tra i migliori giochi Nintendo Switch da regalare a Natale 2022 c’è anche il titolo Nintendo Switch Sports per giocatori dinamici. La soluzione di gaming include ora 6 tipi di allenamento diversi tra cui il tennis e il calcio ma anche la pallavolo, il chambara o bowling e in ultimo anche il golf. La confezione di vendita include anche la fascia alla quale ancorare il Joy-Con per un’esperienza di gioco molto realistica. Il prezzo attuale di questa soluzione uscita nel corso del 2022 è di 39,90 euro. Volendo acquistare il pacchetto che include anche anche l’abbonamento Nintendo Switch Online, la spesa totale è pari a 59,90 euro.

Minecraft

Un altro grande classico di questa guida ai migliori giochi Nintendo Switch per il prossimo Natale è senz’altro Minecraft perché è difficile pensare che soprattutto i nuovi possessori della console possano privarsi di questo gioco. Si tratta di certo del titolo più noto per costruire da zero il proprio universo fatto di edifici di ogni tipo e di ogni grandezza. Gioca un ruolo fondamentale in questo game, l’esperienza multigiocatore: fino a otto persone possono appunto giocare insieme online, e quattro possono unirsi in multiplayer locale. Il costo attuale di questa soluzione non supera i 25 euro.

Mario Kart 8 Deluxe

Chiude l’approfondimento ai migliori giochi Nintendo Switch di questo Natale 2022 il gioco per antonomasia legato alla console, ovvero Mario Kart 8 Deluxe. Il tanto amato idraulico si accompagna anche a nuovi personaggi come il ragazzo e la ragazza Inkling di Splatoon, Re Boo, Tartosso e Bowser Junior. I circuiti in cui si destreggiano i piloti sono nuovi e tra questi ci sono Periferia urbana, il Kartodromo e Double Dash. Non mancano neanche le nuove modalità di gioco come battaglia palloncini e Bob-omba a tappeto. Il titolo sempre verde e molto amato costa ora 49,90 euro.