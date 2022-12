Il 2023 sarà l’anno del concerto speciale di Gabry Ponte a Milano. Il DJ e producer, ex motore degli Eiffel 65 lo ha annunciato sui social con una campagna promozionale ad alto carico di suspence.

Gabry Ponte a Milano nel 2023: la data e i biglietti in prevendita

Il concerto di Gabry Ponte a Milano è stato annunciato con un estratto dall’ultima stagione della serie TV Stranger Things targata Netflix.

Nell’estratto scelto dal DJ vediamo una delle scene madri, quella più usata per meme e rielaborazioni in cui Max Mayfield (Sadie Sink) viene salvata dal Sottosopra con l’aiuto della musica. Nelle cuffie, però, anziché Running Up That Hill di Kate Bush arrivano le note di I’m Blue degli Eiffel 65.

Il concerto speciale di Gabry Ponte a Milano, chiamato proprio The Concert, si terrà al Fabrique l’11 febbraio 2023. I biglietti in prevendita sono già disponibili nelle seguenti soluzioni:

Posto Unico: € 34,50

VIP Pack, Posto Unico: € 64,50

Il 2022 di Gabry Ponte

Nel 2022 Gabry Ponte ha portato a compimento collaborazioni eccellenti, come il singolo Call Me con R3HAB e Timmy Trumpet e Killing Me Softly con DJs For Mars.

Nel gennaio 2021 Gabriele Ponte – questo il nome di battesimo – ha fatto preoccupare i fan postando un selfie dall’ospedale Le Molinette di Torino, la sua città, prima di sottoporsi ad un intervento al cuore.

Sempre nel 2021 Gabry Ponte è diventato papà per la prima volta con la nascita della piccola Alice. Tuttavia, non è dato conoscere l’identità della compagna che il DJ e producer torinese ha sempre tenuto lontano dai riflettori.

Recentemente anche i suoi ex sodali, gli Eiffel 65, sono tornati in pista con il singolo Heaven, pubblicato insieme ai Boomdabash, che contiene un sample della super hit Too Much Of Heaven.

