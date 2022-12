Ci sono ottime notizie oggi 13 dicembre per coloro che hanno deciso di puntare sul cosiddetto iPhone 14, grazie allo sblocco dell’intero progetto Sonos Trueplay. In attesa che si passi dalla teoria alla pratica dal punto di vista della produzione e della disponibilità, dopo le notizie che abbiamo portato alla vostra attenzione ad inizio settimana con un altro pezzo, bisogna concentrarsi su questioni software. Qualora non lo sappiate, la tecnologia in questione consente al proprio melafonino di eseguire una scansione della stanza in cui si trova un prodotto Sonos, misurando il modo in cui il suono si riflette su pareti, mobili e superfici nell’area.

Arriva ufficialmente la svolta per iPhone 14 con Sonos Trueplay funzionante da oggi 13 dicembre

Si tratta di una novità particolarmente interessante, che probabilmente non risulterà indispensabile nell’utilizzo quotidiano del proprio iPhone 14, ma che allo stesso tempo richiede un approfondomento. Per farvela breve, Trueplay è progettato per immagazzinare le suddette informazioni, in modo da ottimizzare un altoparlante o un dispositivo Sonos. L’obiettivo è chiaro: rendere migliore la sua uscita audio a 360 gradi. Un processo di tre minuti, Trueplay può essere eseguito tramite la scheda Impostazioni dell’app Sonos sui dispositivi iOS.

Sonos ha deciso di fare un passo in avanti decisivo dal punto di vista operativo, andando ad implementare l supporto over-the-air a partire da oggi. In verità, in alcuni Paesi abbiamo iniziiato ieri, mentre qualche segnale per altre aree dovrebbe giungere nella giornata di oggi. In pratica, Trueplay è in grado di funzionare con ‌iPhone 14‌, ‌iPhone 14‌ Plus, iPhone 14 Pro e ‌iPhone 14 Pro‌ Max.

Staremo a vedere quali saranno le prime reazioni da parte di coloro che avranno modo di provare questa interessante tecnologia a bordo del proprio iPhone 14, stando alle informazioni venute a galla in giornata.