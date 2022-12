Angelo Badalamenti, il compositore noto per aver collaborato con David Lynch in Twin Peaks, realizzando la l’iconica sigla della serie tv, è morto all’età di 85 anni.

Un membro della famiglia ha condiviso la notizia su Instagram, scrivendo: “Il mio prozio Angelo Badalamenti ha attraversato la barriera su un altro piano di esistenza. Tra il suo lavoro in Velluto Blu, Twin Peaks, Cabin Fever, Nightmare On Elm Street 3 e molti altri, oltre alle sue relazioni e collaborazioni con David Bowie, Michael Jackson, Paul McCartney, Nina Simone, Julee Cruise, Isabella Rosselini, Dolores O’Riordan, Anthrax, Dokken, Eli Roth e soprattutto David Lynch, è sempre stato l’uomo più interessante del mondo per me. Una vera ispirazione musicale e artistica per me e innumerevoli altri. Rimase fedele alle sue radici e alla sua famiglia, senza mai lasciare il North Jersey per Los Angeles. Per non parlare delle storie casuali ma strabilianti che non ha mai finito. Mancherà davvero a molti”.

Angelo Badalamenti ha collaborato con Lynch alla colonna sonora di Twin Peaks, “Falling” (cantata da Julee Cruise) oltre a numerosi “temi” specifici del personaggio (come “Audrey’s Dance“). E’ poi tornato a comporre per il regista per il prequel della serie, Twin Peaks: Fuoco Cammina con Me, e per la terza stagione, uscita nel 2017.

Il lavoro di Badalamenti con Lynch in Twin Peaks gli ha fatto avere tre nomination agli Emmy Award nel 1990. Ha poi vinto un Grammy Award per la sigla della serie tv. Inoltre, la colonna sonora per Mulholland Drive gli è valsa la sua seconda nomination ai Golden Globe.

L’universo di Twin Peaks perde così un altra sua colonna storica. Solo di recente era venuto a mancare Al Strobel, celebre volto di MIKE/Gerald, “l’uomo con un braccio solo”.

