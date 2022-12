Ci si chiede, giustamente, quando arriveranno le chiamate SOS di emergenza via satellite per gli iPhone 14 in Italia. La preziosissima novità annunciata al lancio dei melafonini di questo 2022 a settembre non è ancora a disposizione del nostro paese e fino a questo momento anzi, è stata garantita in esclusiva solo negli Stati Uniti e in Canada. Per fortuna, sotto questo aspetto, qualcosa sembra proprio che si stia muovendo e la cosa non può essere per nulla sottovalutata.

Proprio come i possessori degli iPhone 14 negli Stati Uniti e in Canada, da queste ore anche quelli residenti in Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito possono beneficiare del servizio e dunque effettuare chiamate SOS di emergenza via satellite per chiedere aiuto in situazioni particolari, dove non arriva la copertura di rete del proprio operatore. Dunque questa possibilità ha varcato l’oceano ed è ora alla mercé di alcuni paesi europei a noi molto vicini. Peccato che l’Italia non faccia ancora parte della speciale lista di beneficiari ma almeno il passo in avanti appena compiuto lascia ben sperare per l’immediato futuro, magari già inizio 2023. Per chi non avesse ben capito della specifica opzione ora in discussione, va chiarito che questa utility consente agli utenti di telefonare grazie al servizio di connessione fornito dai satelliti in orbita intorno alla Terra. In questo modo, anche in zone completamente isolate, si avrà la certezza di poter comunque richiedere assistenza.

In attesa che il servizio giunga anche nel nostro paese, c’è però da capire se questo comporti un costo. La possibilità di effettuare chiamate SOS di emergenza via satellite verrà garantita a tutti in forma del tutto gratuita per i primi due anni di attivazione della specifica opzione in ogni paese di riferimento. Successivamente, già è noto che bisognerà sostenere un costo per lo stesso surplus ma questo non è ancora noto e di certo i dettagli sull’eventuale forma di abbonamento non saranno resi noti tanto presto.

