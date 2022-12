La nuova generazione di Xiaomi Watch S2 è stata lanciata in via ufficiale in Cina. Questo bellissimo orologio intelligente è stato presentato in compagnia della nuova gamma degli smartphone ammiraglia. Dalla linea semplice, ma ben strutturata, più sottile ed elegante, lo Xiaomi Watch S2 integra una tecnologia all’avanguardia ed una raffinata estetica alla moda, offrendo un’esperienza sportiva più professionale, un’assistenza sanitaria multidimensionale ed una comoda esperienza intelligente al polso. Inoltre, l’orologio sfoggia il nuovo design a doppia dimensione ed una varietà di quadranti. Il wereable è dotato di materiali prestigiosi come il vetro in zaffiro, cassa in acciaio e cinturini alla moda in pelle o in silicone.

Oltre al classico diametro dell’orologio da 46mm, entra in scena anche un’altra dimensione della cassa, ossia da 42mm per i polsi più piccoli. Andiamo a vedere insieme altri dettagli sulle caratteristiche e specifiche tecniche. Il nuovo Xiaomi Watch S2 sfoggia un display rotondo touch con tecnologia AMOLED con risoluzione pari a 466 x 466 pixel e supporto Always-On. A bordo troviamo i seguenti sensori: battito cardiaco, ossigeno nel sangue (SpO2), capacitivo per rilevare se è indossato, luminosità, geomagnetico, accelerometro, giroscopio, poi ancora pressione dell’aria e bio-impedenza (che misura la composizione corporea, il metabolismo basale e tanto altro).

Lo Xiaomi Watch S2 è ideale per tenere traccia di oltre 100 tipologie di attività sportiva, del sonno e del fitness. Il wearable è resistente all’acqua fino a 5ATM, possiede un altoparlante ed un microfono per chiamate (tramite Bluetooth), oltre che all’assistente vocale XiaoAI. Quanto alle connettività, l’indossabile è dotato di Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e NFC. Per quanto riguarda l’alimentazione, il modello da 42mm integra una batteria da 305mAh, cui autonomia è assicurata fino a 7 giorni con utilizzo moderato; mentre il 46mm monta una batteria da 500mAh con un’autonomia garantita fino a 7 giorni con uso moderato. I colori a disposizione sono: nero e oro per il 42mm, nero e argento per il 46mm. A seguire, invece, i prezzi: 42mm, con cinturino in silicone 999 renminbi (al cambio circa 136 euro), 46mm, con cinturino in silicone 1099 renminbi (circa 149 euro), 42mm con cinturino in pelle 1199 renminbi (circa 163 euro) e 46mm, cinturino in pelle 1299 renminbi (circa 177 euro).

