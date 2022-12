I tanti attesi Xiaomi 13 e 13 Pro sono stati presentati ufficialmente per il mercato cinese: la serie include due dispositivi top di gamma Android molto potenti; infatti, sotto la scocca possiedono l’ultimo processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm e sulla cover posteriore troviamo fotocamere di Leica. Le due varianti sono dotate di un display AMOLED, di uno scanner per le impronte digitali integrato e di un foro di perforazione posizionato al centro. Entrambe le ammiraglie del produttore cinese offrono una frequenza di aggiornamento di 120Hz, una luminosità di picco di 1900 nit, HDR10+, Dolby Vision e supporto HLG. Il modello base sfoggia uno schermo piatto da 6,36 pollici con una risoluzione FHD+, mentre il Pro offre un display QHD+ da 6,73 pollici con bordi curvi.

Lo Xiaomi 13 presenta un design squadrato, mentre il 13 Pro mostra un’estetica più sottile. Entrambi i telefoni possiedono un modulo telecamera quadrato sulla cover back e sono certificati IP68, dunque resistenti sia all’acqua che alla polvere. I nuovi smartphone, freschi di debutto in Cina, dispongono anche di una tecnologia nano-skin capace di rendere il pannello posteriore più facile da pulire. Quanto al reparto audio, gli smartphone sono dotati di altoparlanti stereo sintonizzati da Dolby Atmos. Nel comparto fotografico, il modello base dispone di tripla fotocamera posteriore a marchio Leica e la configurazione comprende: un sensore Sony IMX800 abilitato per OIS da 50MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 10MP; mentre il modello Pro presenta un obiettivo primario Sony IMX989 da 50MP affiancato a teleobiettivi ultra-grandangolari da 50MP e 50MP. Entrambi gli smartphone sono dotati di un selfie snapper frontale da 16MP.

Ora passiamo al pezzo forte: sotto la scocca, Xiaomi 13 e 13 Pro ospitano il potente processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm; entrambi contengono fino a 12GB di memoria RAM LPDDR5 e 256GB di spazio di archiviazione UFS 4.0. I device sono dotati, inoltre, di un sistema di dissipazione del calore con raffreddamento a liquido a bordo. I due telefoni di punta sono alimentati rispettivamente da una batteria da 450 mAh e 4820mAh con supporto per la ricarica via cavo da 67W e 120W. I telefoni hanno un chip di protezione della ricarica Surge G1 con supporto per la ricarica wireless da 50W e wireless inversa da 10W. La serie Xiaomi 13 sfrutta il sistema operativo Android 13 basato sulla skin MIUI 14. I dispositivi sono disponibili nei colori bianco, nero, verde e azzurro, ma la versione base dispone di ulteriori cinque colorazioni esclusive: Flame Red, Sapphire Blue, Hurricane Yellow, Jungle Green e Cement Grey. Infine, i prezzi dello Xiaomi 13 partono da 574 dollari (per la versione 8+128GB) a salire fino a 905 dollari (per la variante 12+512GB) del 13 Pro.

