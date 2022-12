Arrivano finalmente indicazioni concrete direttamente dal mondo Xiaomi, in relazione a smartphone e tablet che possiamo considerare compatibili con il nuovo aggiornamento MIUI 14. Da alcune ore a questa parte, infatti, non conosciamo solo le funzioni e le novità concepite dal pacchetto software, ma anche i device destinati a fare questo step. Proviamo a fare il punto della situazione il 12 dicembre, dopo aver portato alla vostra attenzione alcune informazioni preliminari alla vostra attenzione nei giorni scorsi con un primo articolo in merito.

Analizziamo più da vicino i modelli Xiaomi compatibili con il nuovo aggiornamento MIUI 14 da oggi 12 dicembre

Provando ad esaminare più da vicino i modelli Xiaomi compatibili con il tanto discusso aggiornamento MIUI 14, effettivamente da oggi possiamo focalizzarci su almeno undici smartphone. Stiamo parlando dei vari Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, Xiaomi 12, Xiaomi MIX Fold 2, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Extreme Edition, Redmi K50 Gaming Edition e Redmi K50. Un ottimo inizio, dunque, sperando che la lista possa diventare più corposa con il trascorrere delle settimane, visto che stiamo parlando dei primi test previsti in Cina da gennaio.

Per quanto riguarda i tablet, al momento l’azienda è concentrata sui vari Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4, Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G, Xiaomi Mi Pad 5 Pro, Xiaomi Mi Pad 5 e Redmi Pad. Tra le novità previste dall’aggiornamento MIUI 14, abbiamo quelle relative alla privacy e alla sicurezza, con tante operazioni che a breve verranno eseguite in locale sul device in questione, senza dimenticare gli enormi passi in avanti fatti a proposito dell0interconnessione tra i diversi dispositivi che fanno parte dell’ecosistema di Xiaomi.

Insomma, massima attenzione nei confronti del nuovo aggiornamento MIUI 14.

Continua a leggere su optimagazine.com