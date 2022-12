Un giovane ruba dei vestiti da una boutique di lusso in un centro commerciale, Il Campione dribla con maestria cassiera e vigilanti, prima di essere sbattuto a terra da una guardia giurata. Il ragazzo non è un ladruncolo qualsiasi, ma Christian Ferro, divo assoluto della squadra di calcio A.S. Roma e mentre poliziotti e avventori cercano il selfie con il Campione dalla mano lunga, la proprietaria del negozio decide di denunciarlo ugualmente.

Si apre con questo teaser il primo lungometraggio di Leonardo D’Agostini, premiato come Miglior regista esordiente ai Nastri d’Argento proprio con questo film del 2019. Dopo l’ultima di una lunga lista di bravate, per la società sportiva il calciatore non ha scelta: deve rigare dritto in campo e fuori, uscire meno e studiare di più se intende superare l’esame di maturità che l’aspetta. Il proprietario della squadra decide allora di assumere un ex docente delle scuole superiori , Valerio Fioretti, nella speranza possa mettere in riga l’indolente stella del calcio.

Il rapporto tra i due altalena diffidenza e incomunicabilità, ma quando scatta l’intesa i risultati si vedono per Christian e persino nella vita privata del Professor Fioretti che nasconde drammi personali ancora irrisolti. Quando tra i due qualcosa si rompe, tutto sembra esser perso per sempre, ma è lì che attendiamo la prova di maturità del fuoriclasse.

Il Campione è il primo film di Leonardo D’Agostini, romano classe ’77 con all’attivo numerosi e premiati cortometraggi e la serie Netflix Luna Park girata nel 2021. Giovane regista insomma per giovanissimi produttori Matteo Rovere (1982) e Sidney Sibilia (1981). Il film è infatti una creatura del duo tramite Groenlandia Group produzioni nata nel 2014: Rovere, regista e sceneggiatore del film Il Primo Re per il quale si è accaparrato un David di Donatello e Sibilla che sceglie Stefano Accorsi anche per L’incredibile Storia Dell’Isola Delle Rose visibile su Netflix.

Il film Il Campione, con Andrea Carpenzano nei panni del calciatore Christian Ferro e Stefano Accorsi in quelli del professor Valerio Fioretti, è riuscito ad accaparrarsi una manciata di nomination ai David di Donatello nel 2019 e ad essere premiato ai Nastri D’Argento dello stesso anno nella categoria Miglior regista esordiente.

Il Campione è una storia di formazione e di ricerca di identità che si lascia guardare con facilità da tutta la famiglia in questo freddo lunedì di Dicembre.

Per vedere Il Campione non dobbiamo far altro che sintonizzarci stasera, 12 Dicembre, ore 21.25 su Rai 1.