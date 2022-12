WhatsApp sta introducendo diverse novità per migliorare ancor di più l’esperienza utente e visto l’interesse sempre più spiccato verso il Metaverso, ecco che finalmente si ha la possibilità di creare il proprio avatar anche su tale app di messaggistica. Chi ha avuto modo di aggiornare di recente WhatsApp ha senza dubbio visto alcune delle ultime novità introdotte che riguardano le community o l’aggiornamento dello stato, ma all’interno delle Impostazioni ecco anche la novità “crea il tuo avatar”.

Suggerimenti utili per goderci al massimo il potenziale degli stickers WhatsApp a metà dicembre

Altre dritte sugli stickers, dunque, dopo quelle di settembre. L’utilizzo di questo alter ego virtuale è senza dubbio utile per coloro che non vogliono mostrare le proprie immagini reali, ma anche avere la possibilità di creare degli stickers a propria immagine e somiglianza. Un io virtuale che renderà la comunicazione su WhatsApp più divertente. Gli sviluppatori di quest’app di messaggistica hanno cercato di rendere questi avatar quanto più realistici possibile, puntando quindi su dettagli di ogni genere che possono appartenere ad un essere umano.

Si può scegliere tra diverse sfumature del colore della pelle, tanti tagli di capelli, la forma degli occhi, quella del viso, l’outfit che più ci rappresenta e così via. Bisogna insomma perderci qualche minuto per creare l’avatar a propria immagine e somiglianza ed il risultato finale sarà assolutamente sorprendente. Come si fa per creare l’avatar su WhatsApp? Ciò che bisogna fare è recarsi su WhatsApp, cliccare sui tre puntini in alto a destra, andare su Impostazioni e qui ci sarà la dicitura “Avatar” che appunto vi permetterà di entrare in questo mondo parallelo e costruire l’avatar più somigliante a voi.

Una volta che avrete scelto tutti i dettagli importanti che caratterizzeranno il vostro avatar, avrete modo di usarlo anche come sticker animato all’interno delle chat, per rendere qualche reazione ai messaggi più realistiche. Può essere poi utilizzato anche come immagine del profilo, insomma c’è la possibilità di sbizzarrirsi e creare qualcosa di molto sfizioso e divertente. Che aspettate a realizzare il vostro avatar su WhatsApp?

