I Mondiali del Qatar 2022 stanno ormai giungendo al termine: solo una tra Argentina, Croazia, Francia e Marocco alzerà la tanto ambita coppa al cielo. Il torneo è giunto alle attesissime semifinali: la prima in programma sarà Argentina-Croazia, che si giocherà domani 13 dicembre alle ore 20.00; mentre l’altra semifinale Francia-Marocco si terrà mercoledì 14 dicembre con calcio d’inizio alle ore 20.00. In questo articolo ci soffermeremo sui dettagli della prima sfida tra l’Albiceleste di Lionel Scaloni e gli scacchieri biancorossi di Zlatko Dalic, sulle probabili e dove vedere la diretta e streaming della partita.

Per quanto riguarda la prima semifinale Argentina-Croazia, entrambe le compagini sono giunte alla penultima fase del torneo superando i quarti ai calci di rigore rispettivamente contro Olanda e Brasile (super favorito per la vittoria finale). La squadra di capitan Messi torna ad affrontare una semifinale dopo 8 anni dall’ultima volta; era nel 2014, Mondiali in Brasile, quando la ‘Pulce’ e compagni vinsero proprio contro l’Olanda (sempre ai rigori) per poi uscire sconfitti in finale contro la Germania dopo un gol di Gotze. D’altro canto, la compagine di capitan Modric, dopo la finalissima ottenuta agli scorso Mondiali di Russia 2018, dovette arrendersi alla supremazia della Francia. I croati giungono alla loro storica terza semifinale.

Il match Argentina-Croazia, in programma martedì 13 dicembre alle ore 20.00, sarà trasmesso in diretta TV e in esclusiva gratis dalla Rai, precisamente sul canale Rai 1. Per quanto concerne la diretta streaming, invece, la prima semifinale in programma sarà visibile sia sul sito che sull’app di Rai Play, tramite i dispositivi mobili.Quanto alle probabili formazioni, i CT Scaloni e Dalic potrebbero schierare così i loro uomini:

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez;

CROAZIA (4-3-2-1): Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Perisic; Kramaric.

Continua a leggere su optimagazine.com