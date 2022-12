Il OnePlus 11 5G, che ha di recente ricevuto la certificazione cinese 3C, potrebbe presentare il supporto alla ricarica rapida a 100W. La prossima ammiraglia top di gamma dell’OEM di Pete Lau dovrebbe essere lanciata ad inizio del 2023 e chiamarsi OnePlus 11 5G (prenderà il posto del OnePlus 10 Pro 5G, a propria volta presentato ad inizio di quest’anno).

Il device dovrebbe essere spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm ed avere il numero modello ‘PHB110‘, con alimentazione da 5V/2A e da 5-11V/9,1A. In pratica, è chiaro che il OnePlus 11 5G offrirà il supporto alla ricarica rapida a 100W, oltre a presentare fino a 16GB di RAM con 256GB di storage interno (non espandibile tramite microSD) ed una batteria con capacità da 5000mAh. Il top di gamma del produttore cinese disporrà anche di uno schermo AMOLED da 6.7 pollici e risoluzione 2K con frequenza di refresh rate a 120Hz (oltre ad avere un lettore di impronte digitali in-display). La fotocamera posteriore dovrebbe contare tre sensori, di cui il principale Sony IMX890 da 50MP, un ultra-wide da 48MP ed un teleobiettivo da 32MP.

In poche parole, sarebbe un delitto non decidere di puntare sul prossimo top di gamma OnePlus 11 5G, un dispositivo che, così corazzato, sarà capace di rapire anche i clienti più esigenti, soprattutto se proposto ad un prezzo competitivo. Non ci sono altri dettagli da aggiungere, ma speriamo di potervene dare altri quanto prima, magari proprio relativamente al costo di listino, che ci auguriamo si mantenga il più basso che possa essere. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

