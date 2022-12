Le offerte di Natale Amazon sono nel vivo, con la possibilità di risparmiare non poco per i dispositivi a marchio del popolare e-commerce. Gli smart speaker Echo Dot di quinta generazione (lanciati in questo 2022) sono proposti al loro prezzo più basso e rappresentano dunque un’ottima occasione in vista dei regali di Natale da posizionare sotto l’albero.

Proprio il nuovo Echo Dot di quinta generazione di quest’anno costerebbe 59,90 euro da listino. In questi giorni che precedono il Natale, al contrario, è possibile risparmiare sul prezzo finale dell’altoparlante intelligente fino al 50%, almeno se non si avranno specifiche preferenze per il colore dell’utile dispositivo.

La migliore promozione ora di scena è quella che investe l’Echo Dot nella colorazione antracite. Per quest’ultimo il prezzo finale è dimezzato, scendendo fino a 29,90 euro. L’aspetto pure estremamente positivo di questa offerta di Natale Amazon è che il pacco sarà subito pronto per la spedizione ai clienti, con consegna prevista non oltre giovedì 15 dicembre (almeno acquistando oggi 12 dicembre il device).

Chi proprio non predilige la colorazione antracite e comunque non la trova adatta all’ambiente di casa potrà scegliere invece le nuance bianco ghiaccio e azzurrina. Va chiarito che queste due altre opzioni non beneficiano dello sconto massimo del 50% già indicato ma, comunque, di un interessante 43% di ribasso. Dunque in questi ultimi due casi la spesa da affrontare sarà pari a 39,00 euro: uno sconto in ogni caso netto rispetto al valore iniziale di quasi 60 euro. Pure per i tempi di consegna dei secondi modelli qui citati non ci saranno problemi per la spedizione in tempo per Natale. Acquistando ora le soluzione, il pacco arriverà al più tardi per lunedì 19 dicembre, dunque ancora in tempo come regalo natalizio da porre sotto l’albero.

