Speciale natalizio per la serie Delitti in Paradiso 10 che, per l’occasione, ritrova Danny John-Julies, l’amato interprete dell’agente Dwayne Myers. L’episodio va in onda lunedì 10 dicembre su Rai2.

Di seguito la sinossi dell’episodio:

E’ Natale nell’assolata Saint Marie e Neville si sta preparando per tornare a Manchester e trascorrere le feste con la famiglia, ma i suoi piani vengono stravolti quando un miliardario, magnate delle spedizioni, muore in circostanze misteriose. E il caso è destinato a diventare ancora più intricato quando, in quel di Londra, un autista di minicab riceve una cartolina di Natale con un messaggio inquietante all’interno che ribalta le indagini. Con Florence in partenza (e qui si riprende il finale della decima stagione) e quindi un membro della squadra in meno, il Commissario decide di richiamare l’agente in pensione Dwayne Myers (Danny John-Jules).

A guidare il cast Ralf Little, che riprende il ruolo del detective Neville Parker, Josephine Jobert (Florence), Don Warrington (il commissario), Elizabeth Bourgine (Catherine) e Tahj Miles (Marlon). Tra le guest star da segnalare la presenza di Juliet Stevenson (la serie tv Riviera).

Allo speciale natalizio di Delitti in Paradiso 10 seguirà poi l’undicesima stagione, che vedremo in prima visione assoluta a gennaio, sempre su Rai2. L’episodio di stasera, riproposto ricordiamo in replica, si concluderà quindi con un cliffhanger che lascerà in sospeso le vicende dei protagonisti e preparerà il terreno per il prossimo ciclo di episodi.

Delitti in Paradiso è una serie franco-britannica prodotta dal 2011. Creata da Robert Thorogood, il suo schema narrativo di base è quello di un detective della polizia britannica che si trova, spesso suo malgrado, catapultato a svolgere il suo lavoro in un lontano Paese caraibico.

L’appuntamento con lo speciale natalizio di Delitti in Paradiso 10 è per stasera su Rai2 alle ore 21:20 circa.

