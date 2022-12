Il mese scorso, il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di novembre 2022 sul Samsung Galaxy S21 FE, ma il software era limitato a ben pochi Paesi. Ora, l’upgrade ha iniziato ad essere distribuito in modo più ampio, ovvero in Asia, Europa e Stati Uniti.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento di sicurezza di novembre 2022 per il Samsung Galaxy S21 FE viene fornito con la versione firmware G990B2XXS1DVK4 in Slovacchia. In Austria, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Kazakistan, Macedonia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Paesi del Caucaso, Paesi Bassi, Regno Unito e Ucraina, l’aggiornamento per il Samsung Galaxy S21 FE arriva con la versione firmware G990BXXS2DVK4. C’è da precisare che il colosso di Seul ha lanciato due versioni del Samsung Galaxy S21 FE in Europa, una con numero di modello ‘SM-G990B’ e l’altra con numero di modello ‘SM-G990B2’.

In Canada e negli Stati Uniti, la patch di sicurezza rientra nell’aggiornamento ad Android 13 (One UI 5.0). Il nuovo upgrade corregge dozzine di vulnerabilità di sicurezza. Se possedete un Samsung Galaxy S21 FE e risiedete in uno dei Paesi sopra menzionati, potete procedere all’installazione del nuovo aggiornamento accedendo al percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Come sempre ci raccomandiamo, dovreste fare attenzione alla percentuale di carica residua della batteria prima di partire con l’installazione, onde evitare il Samsung Galaxy S21 FE si spenga durante il processo (ancora meglio sarebbe optare per un backup dei vostri dati, da ripristinare se la situazione dovesse richiederlo per un hard-reset imprevisto). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

