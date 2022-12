Da giorni sui social è rimasta ricorrente la curiosità sulla malattia di Chiara Ferragni, influencer milanese e moglie di Fedez, che spesso si è mostrata con un cerotto bianco sul braccio. Gli interrogativi si sono rincorsi e l’imprenditrice ha finalmente svelato il mistero su TikTok per rassicurare i fan, ma soprattutto per una sua personale prudenza.

Molti si sono convinti che si trattasse di un metodo anticoncezionale, altri hanno parlato di nuovo tatuaggio e altri ancora hanno supposto che Chiara Ferragni stesse cercando di promuovere una nuova moda. Sullo sfondo, i fan non hanno nascosto una certa preoccupazione.

Nelle ultime ore, quindi, la moglie di Fedez ha rotto il silenzio e ha raccontato la verità su TikTok, mettendo a tacere ogni speculazione sul suo conto.

Il cerotto sul bracico di Chiara Ferragni era dovuto a un controllo sul melanoma, malattia con la quale l’influencer non nasconde una certa familiarità. Fortunatamente, tutto si è concluso bene.

Nessuna malattia per Chiara Ferragni, e la spiegazione arriva dalla diretta interessata:

In seguito, Chiara Ferragni spiega il motivo dell’attesa:

“Questo neo sul braccio, rispetto a sei mesi fa, era leggermente cambiato di colore, quindi per precauzione è stato meglio toglierlo. Per fortuna è arrivato il risultato dell’istologico ed è tutto ok“.