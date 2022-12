Torna in onda Grey’s Anatomy 18 su La7 con il penultimo appuntamento dell’anno: come sempre, tre nuovi episodi, trasmessi lunedì 12 dicembre, in prima assoluta. Di seguito le anticipazioni su ciò che vedremo.

Si parte dall’episodio 18×15 dal titolo Mettilo alla prova, di cui vi riportiamo la sinossi:

La Bailey è nervosa quando il Consiglio di Revisione si ferma al Gray Sloan per rivedere il programma di reclutamento dei futuri medici, mentre Richard stabilisce una valutazione dei tirocinanti per lo stesso giorno. Nel frattempo, Nick torna a Seattle per compiere un’operazione unica nel suo genere con Meredith, uno xenotrapianto, ovvero trapiantare un rene di maiale geneticamente modificato su un paziente dichiarato cerebralmente morto.

A seguire, l’episodio 18×16 intitolato Vado o resto?:

È il primo giorno di ritorno al lavoro di Owen e tutti sono agitati. Nel frattempo Catherine è in riunione con Bailey e Richard, la reputazione della sua fondazione è minacciata dal momento che il Medical Accreditation Council sta cercando di visitare altri 20 ospedali della Fox Foundation.

La serata si conclude con l’episodio 18×17 dal titolo Ti copro io:

Un ex paziente di Link, Simon, è al pronto soccorso con la moglie incinta; e Bailey riceve un’offerta da Nick.

La programmazione di Grey’s Anatomy 18 su La7 proseguirà ancora fino al 19 dicembre, quando andranno in onda gli ultimi tre episodi, sempre in prima serata. Il longevo medical drama, creato da Shonda Rhimes nel 2005, è attualmente in onda negli Stati Uniti, su ABC, con la diciannovesima stagione, attualmente proposta in Italia sul servizio di streaming Disney+.

L’appuntamento con i penultimi episodi di Grey’s Anatomy 18 su La7 è per stasera dalle ore 21:15.

