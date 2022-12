Viene annunciata oggi la data zero di Ultimo a Lignano Sabbiadoro, insieme alla tripletta allo Stadio Olimpico di Roma in programma per il 2023 con La Favola Continua…

Diventano così sei gli appuntamenti con Ultimo in programma per il prossimo anno ma tutto lascia pensare che verranno aggiunti nuovi appuntamenti.

L’artista è infatti nuovamente in gara al Festival di Sanremo, pronto a mettere a segno nuovi progetti nel 2023. Tra questi, forse, anche nuovi spettacoli in tutta la penisola dopo un nuovo disco di inediti.

Al momento, però, le date comunicate sono 6, in tre stadi italiani. Dopo il doppio evento annunciato sia allo Stadio Olimpico di Roma che allo Stadio San Siro di Milano, Ultimo aggiunge la data zero a Lignano Sabbiadoro in programma per sabato 1 luglio. Aggiunge inoltre una terza data allo Stadio Olimpico di Roma in programma per il 10 luglio.

L’artista si esibirà quindi nella sua città Natale non solo il 7 luglio e l’8 luglio (sold out) ma anche il 10. Restano due invece gli appuntamenti al Meazza di Milano: lunedì 17 luglio e martedì 18 luglio.

I concerti di Ultimo nel 2023

sabato 1° luglio 2023 || Lignano Sabbiadoro @ Stadio Teghil – NUOVA DATA

venerdì 7 luglio 2023 || Roma @ Stadio Olimpico

sabato 8 luglio 2023 || Roma @ Stadio Olimpico – SOLD OUT

lunedì 10 luglio 2023 || Roma @ Stadio Olimpico – NUOVA DATA

lunedì 17 luglio 2023 || Milano @ San Siro

martedì 18 luglio 2023 || Milano @ San Siro

I biglietti per tutti le date sono in vendita su TicketOne, TicketMaster e punti vendita abituali. I biglietti per le nuove date sono disponibili online da mercoledì 14 dicembre alle ore 11:00 e da lunedì 19 dicembre alle ore 11:00 anche nei punti vendita autorizzati.