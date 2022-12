Sono stati annunciati i concerti de Lo Stato Sociale nel 2023. Il gruppo torna dal vivo con L’atteso tour di anteprima di un disco bellissimo ed 11 date in cui si esibirà in tutta la penisola.

In scaletta i successi che i “regaz” hanno pubblico nel corso della loro carriera ma anche i brani del nuovo progetto discografico di inediti in uscita a maggio 2023, i cui dettagli non sono ancora stati comunicati.

Saranno concerti speciali, unici, un modo per condividere nuova musica con i fan sentendo il loro calore e vedendo la loro reazione dal vivo, prima che sui social. Quando Lo Stato Social sarà in tour, infatti, il disco non sarà ancora stato pubblicato né in versione fisica né digitale. Per i presenti l’opportunità di assistere ad una grande anteprima live, in 11 tappe in tutta la penisola.

Lo Stato Sociale presenterà infatti in anticipo e in esclusiva i brani inediti del prossimo progetto discografico, a cui farà da apripista il primo singolo estratto, in arrivo a gennaio.

“Non pubblichiamo un vero disco di inediti dal 2017 e, anche se nel frattempo abbiamo fatto tante cose più o meno divertenti, ci mancava poter costruire un discorso completo di musica e parole”, racconta Lo stato Sociale.

“Siccome la cosa più divertente in assoluto è suonare dal vivo, abbiamo deciso di presentare il disco con un tour di 11 date in anteprima. Tutte a prezzi popolari, come da tradizione. Prima suoniamo il disco e poi lo pubblichiamo: vi assicuriamo che è bellissimo e pieno di noi, di voi e di quello che vediamo intorno. È la nostra visione del mondo, è il nostro parco giochi, è come eravamo, come siamo e come saremo. Saltateci addosso (sì, suoneremo anche quelle vecchie)”, concludono i ragazzi.

I concerti de Lo Stato Sociale nel 2023

24 marzo – LIVORNO – The Cage

25 marzo – BOLOGNA – TPO

31 marzo – BRESCIA – Latteria Molloy

7 aprile – PERUGIA – Urban

8 aprile – ROMA – Monk

14 aprile – PADOVA – CSO Pedro

16 aprile – MILANO – Magazzini Generali

20 aprile – CATANIA – MA

21 aprile – RENDE (CS) – Mood Social Club

22 aprile – MOLFETTA (BA) – Eremo

28 aprile – TORINO – Hiroshima Mon Amour