Capodanno 2023 a Bari con Rkomi e tanti altri artisti italiani della scena musicale odierna, in piazza per brindare al nuovo anno con tanta buona musica.

Il Comune di Bari, in collaborazione con Radio Norba e il sostegno di Regione Puglia e Pugliapromozione, ha organizzato il concerto di Capodanno 2023 a Bari nella consueta location di Piazza della Libertà. Lo spettacolo inizierà alle ore 21.30 del 31 dicembre per andare avanti fino alle prime luci dell’alba. Sarà una lunga notte, quella di San Silvestro, in cui in molte città della penisola si brinderà al nuovo anno a suon di musica.

Ad Agrigento, ad esempio, è atteso Achille Lauro live il 31 dicembre, protagonista della notte più lunga del 2022. Anche a Bari il brindisi sarà musicale, con tanti ospiti sul palco.

Ci sarà Rkomi, reduce dall’esperienza da giudice a X Factor 2022, trionfatore con il duo dei Santi Francesi. La vittoria sui colleghi se l’è guadagnata puntata dopo puntata fino a vincere l’edizione di X Factor con un duo che ha colpito il pubblico sin dal subito.

Sarà lui uno dei grandi protagonisti del concerto di Capodanno 2023 a Bari ma non solo: in piazza anche La Rappresentante di Lista, il duo rivelazione dello scorso Festival di Sanremo, molto apprezzato nella scena pop italiana. Ci saranno poi i Boomdabash, il gruppo salentino che fa ballare tutta Italia a suon di tormentoni da diversi anni ormai.

Dopo le esibizioni dei tre cantanti, in piazza si continuerà a ballare con l’intrattenimento musicale dei dj di Radio Norba e Radio 105 che animeranno la piazza per salutare l’anno vecchio e brindare con il pubblico a un 2023 scintillante.