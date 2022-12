Che fare attività fisica faccia bene alla salute è risaputo. Ma non è necessario andare in palestra sostenere allenamenti massacranti per prevenire malattie cardiovascolari e altre patologie, come tumori.

Secondo uno studio condotto dall’Università di Sydney e pubblicato sulla nota rivista scientifica Nature, anche attività quotidiane come camminare a passo svelto per non arrivare in ritardo a lavoro o a un appuntamento, portale carichi pesanti come le borse della spesa, salire e scendere le scale, se svolte con esplosività e in modo intenso possono contribuire a ridurre il rischio di incorrere in determinate malattie e dunque contribuiscono ad allungare la vita.

I ricercatori australiani, con il loro studio, dimostrano con i dati uno dei concetti che molti medici hanno sostenuto per anni, ovvero che l’attività fisica fa bene a prescindere dal fatto che sia sportiva, agonistica o semplice attività quotidiana.

Lo studio è stato condotto grazie a dei dispositivi indossabili (fitness tracker) in grado di monitorare l’attività fisica involontaria delle persone durante la giornata. I dati rilevati sono stati poi incrociati con un database medico del Regno Unito con informazioni sulla salute di 25.241 persone, non atleti, con età media di 62 anni. Di questi 14.178 donne e 11.063 uomini.

Dopo un periodo di osservazione durato 7 anni, i ricercatori sono giunti a conclusioni rilevanti. Tutte le persone coinvolte in attività fisica quotidiana “involontaria” ha fatto registrare intorno al 50% in meno di rischio mortalità legato a malattie cardiovascolari e quasi il 40% in meno di rischio mortalità per tumori rispetto a chi non compie alcuno sforzo breve e intenso.

Gianfranco Beltrami, vicepresidente Federazione Medico Sportiva Italiana, come si legge sul Corriere della Sera, spiega che “l’ideale per avere il massimo dei benefici non solo sulla longevità ma anche per la migliore funzionalità di tutti gli organi e apparati (primo dei quali il cervello) sarebbe muoversi il più possibile tutti i giorni compiendo gli atti normali della vita quotidiana con una certa intensità (ad esempio facendo velocemente i lavori di casa o salendo le scale anziché prendere l’ascensore) e trovare il tempo almeno un paio di volte alla settimana per una attività programmata e più duratura limitando il più possibile la quantità di tempo trascorso in comportamenti sedentari”. Potrebbe essere anche una utile, secondo il numero due del FMSI “monitorare con i device indossabili tutti i movimenti della giornata” al fine di “sfruttare ogni momento della giornata per essere più attivi e ponendosi via via sempre obiettivi migliori fino a raggiungere i livelli raccomandati”.