Se state pensando di regalare uno smartphone Android di ottima qualità in vista del Natale, non potete non prendere in considerazione l’offerta odierna presente su Amazon e riguardante il Samsung Galaxy S22 5G. Un top di gamma dello scorso anno che gode ancora di grande considerazione sul mercato ed attualmente il prezzo risulta essere nettamente più vantaggioso.

Si può approfittare anche dello sconto super interessante proposto proprio dal famoso sito di e-commerce, con un ribasso del prezzo precedente oltre il 30%, arrivando ad una cifra senza dubbio più abbordabile. Parlando di numeri si evidenzia come dai 929 euro iniziali, costo da listino, si è arrivati quest’oggi a poter acquistare questo Samsung Galaxy S22 5G al prezzo di 599 euro.

Dettagli importanti sulla nuova offerta di Amazon per il Samsung Galaxy S22: aggiornamento sul prezzo oggi

Promozione aggiornata, dunque, rispetto al nostro ultimo articolo. Come si può notare il risparmio è piuttosto consistente e si tratta della versione italiana da 256GB di memoria interna e con il caricatore incluso nella confezione. Occasione imperdibile per chi vuole tra le mani un flagship di rilievo ad una cifra più bassa rispetto a qualche mese fa. Attualmente c’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e la consegna risulta essere gratuita, tra l’altro questo Samsung Galaxy S22 5G arriverà prima di Natale.

Offerta Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

La più grande innovazione di sempre in uno smartphone Galaxy!²...

Amazon propone anche l’acquisto a rate grazie a Cofidis, il che permetterà di alleggerire nel tempo la spesa e dare l’opportunità a diversi utenti di poter acquistare tale top di gamma. Dal punto di vista tecnico questo Samsung Galaxy S22 5G è dotato di un display AMOLED da 6,1 pollici in grado di garantire un’elevata visibilità anche all’aperto, con luce solare forte.

Non manca un ottimo comparto fotografico migliorato rispetto al modello precedente che può contare su un sensore principale da 50 megapixel e sul Super Clear Glass che ha modo di catturare più luce, più movimenti e dettagli senza troppi riflessi. Infine non manca la connettività 5G del Samsung Galaxy S22 ed una super ricarica rapida da 25W. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di tale offerta per avere tra le mani tale device.

Continua a leggere su optimagazine.com