Achille Lauro ad Amici con Emma e Kledi Kadiu: sono questi gli ospiti del nuovo appuntamento con lo speciale pomeridiano, in onda domenica 11 dicembre dalle ore 14.00 su Canale 5. Ma non solo. Molti altri ospiti sono attesi in studio per giudicare le gare dei concorrenti titolari del banco di canto o di ballo.

Emma Marrone è un gradito ritorno ad Amici. La cantante ha fatto parte del talent show prima come concorrente e poi come giudice della fase serale. Torna ad Amici di Maria De Filippi nuovamente nelle vesti di giudice ma stavolta per valutare una gara di canto. Sarà lei a giudicare la competizione degli inediti che coinvolge tutti i concorrenti del programma per quanto riguarda il canto.

Ad Amici torna Veronica Peperini. La ex docente di ballo non fa più parte dei professionisti ma ritorna in studio per la puntata di domenica 11 dicembre. Giudicherà una gara di ballo e non sarà sola. Con lei anche Kledi Kadiu, un altro grande ritorno nel programma, e Garrison Rochelle, anche lui ex docente di ballo di Amici.

i tempi dell’addio ad Amici, Veronica Peparini aveva spiegato il motivo e raccontato di essere comunque molto legata alla scuola di talenti di Maria De Filippi.

La padrona di casa accoglie nuovamente le radio Mediaset. In rappresentanza del gruppo, ci sarà Rebecca Staffelli, speaker di Radio 105. Interverrò nel corso dello speciale.

Il super ospite della puntata sarà però Achille Lauro, cantante apprezzato che ha appena annunciato alcuni appuntamenti speciali dal vivo a gennaio 2023. Lauro presenterà il nuovo singolo, Che Sarà, in radio dalla fine del mese di novembre e dà appuntamento all’Achille Lauro Unplugged.