Gli Xiaomi 13 avrebbero dovuto compiere il loro debutto ufficiale lo scorso 1 dicembre, evento che è stato poi rimandato per la morte dell’ex presidente della Cina, Jiang Zemin. Lo Xiaomi 13 Pro sarebbe stato il primo smartphone a debuttare con a bordo il nuovo processore Snapdragon Gen. 2 di Qualcomm, ma purtroppo per il produttore cinese, a causa del rimando, il device si è visto scalzare il primato da Vivo. L’insider Abhishek Yadav ha fatto sapere che ormai i tempi siano maturi per assistere alla presentazione degli Xiaomi 13, in programma per domenica 11 dicembre, almeno per quanto riguarda il mercato cinese.

Un’ipotesi che fino a poco fa ci sarebbe sembrata assurda (difficilmente i colosso dell’high-tech fanno esordire i propri prodotti di punta di domenica), ma che, alla luce di quanto successo, prende forma piena (non è pensabile venga rimandato ancora, non si può aspettare oltre). Per il resto, restano praticamente confermate le specifiche tecniche degli Xiaomi 13 e 13 Pro: schermo AMOLED Samsung E6 da 6.36 pollici di tipo piatto con risoluzione FullHD+ per il primo e da 6.73 pollici, curvo e con risoluzione QuadHD+ per il secondo.

Il blocco RAM sarà da 8GB di tipo LPDDR5X con 128GB di storage interno di tipo UFS 3.1, 8/256GB UFS 4.0, 12/256GB e 12/512GB. Il primo misurerà 152,8 x 71,5 x 7,98mm, 189gr. (posteriore realizzato in vetro) e 152,8 x 71,5 x 8,1mm, 185gr. (posteriore in pelle), mentre il secondo 163 x 74,6 x 8,38mm, 229gr. (scocca posteriore in ceramica) e 163 x 74,6 x 8,7mm, 210gr. (posteriore in pelle). Ormai ci separano poche ore dal debutto ufficiale degli Xiaomi 13 e 13 Pro: quanto siete gasati? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

