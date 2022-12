Al via la prevendita dei biglietti per i concerti di Marracash a Milano e Napoli nel 2023. Il cantante presenta il progetto live Marrageddon, due grandi concerti per un viaggio musicale che si terrà a settembre in due tappe.

Il doppio evento è presentato come un festival e vedrà Marracash protagonista sui palchi dell’Ippodromo Snai La Mura di Milano e dell’Ippodromo di Agnano a Napoli per una grande festa dal vivo.

Marracash partirà da casa sua, Milano, dalla più grande location disponibile in città. La seconda tappa del Marrageddon si terrà invece a Napoli, altro grande simbolo del rap italiano. Come ogni festival che si rispetti, non mancheranno ospiti speciali a sorpresa. A curare la direzione artistica del Marrageddon sarà Marracash personalmente per offrire al pubblico uno spettacolo degno di nota.

Nell’attesa, Marracash ha rilasciato la versione deluse dell’album Noi, Loro, Gli Altri, un’edizione speciale anticipato dal singolo Importante.

I concerti di Marracash a Milano e Napoli nel 2023

23 SETTEMBRE – MILANO – IPPODROMO SNAI LA MAURA

30 SETTEMBRE – NAPOLI – IPPODROMO DI AGNANO

I biglietti per i concerti di Marracash a Milano e Napoli nel 2023 sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster (Milano), su Ticketone e Etes (Napoli). Oltre ai biglietti tradizionali sono in vendita anche abbonamenti che consentiranno l’accesso ad entrambi gli show.

Di seguito i prezzi.

Marracash a Milano nel 2023 – Marrageddon

RED ZONE: 69 euro

YELLOW ZONE: 59 euro

GREEN ZONE: 49 euro

PLATINUM PACKAGE: 199 euro

GOLD PACKAGE: 89 euro

Marracash a Napoli nel 2023 – Marrageddon

RED ZONE: 69 euro

GREEN ZONE: 49 euro

PLATINUM PACKAGE: 199 euro

GOLD PACKAGE: 89 euro

Abbonamento ridotto due giorni – green zone: 78 euro